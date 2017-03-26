Российский вратарь в домашнем матче против «Филадельфии» отразил 36 бросков и оформил «шатаут», который стал для него седьмым в сезоне. «Коламбус» победил со счетом 1:0.

Второй звездой дня был признан Джонатан Маршессо. Канадский нападающий «Флориды» сделал хет-трик, а его команда дома разгромила «Чикаго» — 7:0.

Третьей звездой дня стал Андрей Марков. В субботу «Монреаль», за который выступает россиянин, со счетом 3:1 победил дома «Оттаву». Защитник поучаствовал во всех трех голах своей команды — забросил две шайбы и отдал результативную передачу.