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26 марта 2017, 10:25 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Бобровский признан первой звездой игрового дня, Марков — третьей

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в НХЛ по итогам матчей субботы, сообщается на официальном сайте лиги.

Российский вратарь в домашнем матче против «Филадельфии» отразил 36 бросков и оформил «шатаут», который стал для него седьмым в сезоне. «Коламбус» победил со счетом 1:0.

Второй звездой дня был признан Джонатан Маршессо. Канадский нападающий «Флориды» сделал хет-трик, а его команда дома разгромила «Чикаго» — 7:0.

Третьей звездой дня стал Андрей Марков. В субботу «Монреаль», за который выступает россиянин, со счетом 3:1 победил дома «Оттаву». Защитник поучаствовал во всех трех голах своей команды — забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

25.03.2017 21:00 Зрители 19052 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Коламбус Блю Джэкетс 1:0 Филадельфия Флайерз
(0:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Джон Торторелла Дэйв Хэкстол
Вратари
Сергей Бобровский Михал Нойвирт 58:53
1-й период
04:10 Бун Дженнер
06:40 Брэндон Дубински
Уэйн Симмондс 06:40
Ник Шульц 12:27
2-й период
28:47 Бун Дженнер
Радко Гудас 28:47
Радко Гудас 28:47
33:11 Александр Веннберг (К. Куинси)
35:07 Сет Джонс
39:52 Дэвид Савар
39:52 Дэвид Савар
Якуб Ворачек 39:52
Статистика
15 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), А. Веннберг (Коламбус Блю Джэкетс), К. Куинси (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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