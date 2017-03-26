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26 марта 2017, 11:01 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Гол и пас Куликова помогли «Баффало» победить «Торонто»

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Хоккеисты «Баффало» победили «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты Баффало победили Торонто в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу на льду «Баффало», завершилась со счетом 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) в пользу хозяев, у которых российский защитник Дмитрий Куликов отметился голом (26-я минута) и результативной передачей на Джека Айкела (23). Также в составе победителей отличились Райан О’Райлли (8), Эвандер Кейн (10) и вновь Айкел (34). У «Торонто» забили Коннор Браун (10) и Остон Мэттьюс (23).

«Калгари» на выезде в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) оказался сильнее «Сент-Луиса», в составе которого голом отметился российский нападающий Иван Барбашев с передачи другого российского форварда Наиля Якупова.

Результаты других матчей дня:

«Эдмонтон» — «Колорадо» — 4:1;.

«Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:3.

26.03.2017 02:00 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Баффало Сэйбрз 5:2 Торонто Мэйпл Ливз
(2:1, 3:1, 0:0)
Главные тренеры
Дэн Билсма Майк Бэбкок
Вратари
Робин Ленер Фредерик Андерсен 20:00 (К. Макэлхинни 20:00)
1-й период
07:05 Райан О`Райлли (Т. Эннис, К. Окпосо)
Коннор Браун 09:30
09:45 Эвандер Кейн (З. Богосян, Р. О`Райлли)
11:49 Кайл Окпосо
16:10 Дмитрий Куликов
Назем Кадри 16:10
2-й период
Остон Мэттьюс (М. Ханвик, В. Нюландер) 22:22
Мэтт Мартин 22:38
22:47 Джек Айкел (Д. Куликов, К. Окпосо)
Джейк Гардинер 24:59
25:59 Дмитрий Куликов (Дж. Айкел, Т. Эннис)
33:12 Джек Айкел (С. Райнхарт, Дж. Фолк)
37:18 Маркус Фолиньо
3-й период
48:04 Тайлер Эннис
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Айкел (Баффало Сэйбрз), Р. О`Райлли (Баффало Сэйбрз), Т. Эннис (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Баффало Сэйбрз
Новости Матчи Состав Статистика
Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости НХЛ

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