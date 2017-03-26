Гол и пас Куликова помогли «Баффало» победить «Торонто»

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Встреча, прошедшая в субботу на льду «Баффало», завершилась со счетом 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) в пользу хозяев, у которых российский защитник Дмитрий Куликов отметился голом (26-я минута) и результативной передачей на Джека Айкела (23). Также в составе победителей отличились Райан О’Райлли (8), Эвандер Кейн (10) и вновь Айкел (34). У «Торонто» забили Коннор Браун (10) и Остон Мэттьюс (23).

«Калгари» на выезде в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) оказался сильнее «Сент-Луиса», в составе которого голом отметился российский нападающий Иван Барбашев с передачи другого российского форварда Наиля Якупова.

Результаты других матчей дня:

«Эдмонтон» — «Колорадо» — 4:1;.

«Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:3.