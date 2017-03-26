Два гола и передача Маркова помогли «Монреалю» победить «Оттаву»
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт. Хоккеисты «Монреаля» победили «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу на льду «Монреаля», завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых российский защитник Андрей Марков сначала помог отличиться Ши Уэберу (10-я минута), а затем уже сам забросил две шайбы (22, 26). У «Оттавы» точный бросок по воротам Кори Прайса нанес
Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин помог своей команде обыграть на выезде «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0), отразив 18 из 19 бросков по воротам, и стал второй звездой матча.
Результаты других встреч:
«Нью-Джерси» — «Каролина» — 1:3;.
«Флорида» — «Чикаго» — 7:0;.
«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 7:2.
|26.03.2017 02:00
|Регулярный чемпионат
|Centre Bell
|Монреаль Канадиенс
|3:1
|Оттава Сенаторз
|(1:0, 2:1, 0:0)
Главные тренеры
|Клод Жюльен
|Ги Буше
Вратари
|Кэри Прайс
|Крэйг Андерсон 58:00
|1-й период
|06:41
|Эндрю Шоу
|Алекс Бэрроуз
|06:41
|Эрик Карлссон
|08:51
|09:28
|Ши Уэбер (А. Марков, А. Гальченюк)
|2-й период
|21:13
|Андрей Марков (М. Пачоретти, А. Лехконен)
|22:43
|Натан Болье
|Крис Уайдмэн
|24:40
|25:55
|Андрей Марков
|28:35
|Майк Маккэррон
|Марк Боровицки
|28:35
|Жан-Габриэль Пажо (М. Хоффман)
|32:11
|Алекс Бэрроуз
|38:23
|3-й период
|40:51
|Томаш Плеканец
|48:59
|Майк Маккэррон
|53:32
|Томаш Плеканец
|Фредрик Клаессон
|53:32
|Фредрик Клаессон
|53:32
|Овертайм
|60:00
|Алексей Емелин
|60:00
|Алексей Емелин
|Бобби Райан
|60:00
Статистика
|19
|Штрафное время
|19
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|А. Марков (Монреаль Канадиенс), К. Прайс (Монреаль Канадиенс), Ши Уэбер (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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