Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29204863/
26 марта 2017, 11:25 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Два гола и передача Маркова помогли «Монреалю» победить «Оттаву»

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Хоккеисты «Монреаля» победили «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в субботу на льду «Монреаля», завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых российский защитник Андрей Марков сначала помог отличиться Ши Уэберу (10-я минута), а затем уже сам забросил две шайбы (22, 26). У «Оттавы» точный бросок по воротам Кори Прайса нанес Жан-Габриэль Паго (33). Марков был признан первой звездой встречи.

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин помог своей команде обыграть на выезде «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0), отразив 18 из 19 бросков по воротам, и стал второй звездой матча.

Результаты других встреч:

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 1:3;.

«Флорида» — «Чикаго» — 7:0;.

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 7:2.

26.03.2017 02:00 Регулярный чемпионат Centre Bell
Монреаль Канадиенс 3:1 Оттава Сенаторз
(1:0, 2:1, 0:0)
Главные тренеры
Клод Жюльен Ги Буше
Вратари
Кэри Прайс Крэйг Андерсон 58:00
1-й период
06:41 Эндрю Шоу
Алекс Бэрроуз 06:41
Эрик Карлссон 08:51
09:28 Ши Уэбер (А. Марков, А. Гальченюк)
2-й период
21:13 Андрей Марков (М. Пачоретти, А. Лехконен)
22:43 Натан Болье
Крис Уайдмэн 24:40
25:55 Андрей Марков
28:35 Майк Маккэррон
Марк Боровицки 28:35
Жан-Габриэль Пажо (М. Хоффман) 32:11
Алекс Бэрроуз 38:23
3-й период
40:51 Томаш Плеканец
48:59 Майк Маккэррон
53:32 Томаш Плеканец
Фредрик Клаессон 53:32
Фредрик Клаессон 53:32
Овертайм
60:00 Алексей Емелин
60:00 Алексей Емелин
Бобби Райан 60:00
Статистика
19 Штрафное время 19
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Марков (Монреаль Канадиенс), К. Прайс (Монреаль Канадиенс), Ши Уэбер (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Оттава Сенаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

Фигурист Траньков признался в сложных отношениях с Мозер

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США