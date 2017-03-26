Два гола и передача Маркова помогли «Монреалю» победить «Оттаву»

Встреча, прошедшая в субботу на льду «Монреаля», завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых российский защитник Андрей Марков сначала помог отличиться Ши Уэберу (10-я минута), а затем уже сам забросил две шайбы (22, 26). У «Оттавы» точный бросок по воротам Кори Прайса нанес Жан-Габриэль Паго (33). Марков был признан первой звездой встречи.

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин помог своей команде обыграть на выезде «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0), отразив 18 из 19 бросков по воротам, и стал второй звездой матча.

Результаты других встреч:

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 1:3;.

«Флорида» — «Чикаго» — 7:0;.

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 7:2.