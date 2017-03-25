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25 марта 2017, 23:57 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Сухарь» Бобровского помог «Коламбусу» одолеть «Филадельфию»

«Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке одолел «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

<span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span> на домашней площадке одолел Филадельфию <span class=error>Флайерз</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в середине матча забросил Александер Веннберг. Вратарь Сергей Бобровский сыграл на ноль, отразив 36 бросков.

25.03.2017 21:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Коламбус Блю Джэкетс 1:0 Филадельфия Флайерз
(0:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Джон Торторелла Дэйв Хэкстол
Вратари
Сергей Бобровский Михал Нойвирт 58:53
1-й период
04:10 Бун Дженнер
06:40 Брэндон Дубински
Уэйн Симмондс 06:40
Ник Шульц 12:27
2-й период
28:47 Бун Дженнер
Радко Гудас 28:47
Радко Гудас 28:47
33:11 Александр Веннберг (К. Куинси)
35:07 Сет Джонс
39:52 Дэвид Савар
39:52 Дэвид Савар
Якуб Ворачек 39:52
Статистика
15 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), А. Веннберг (Коламбус Блю Джэкетс), К. Куинси (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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