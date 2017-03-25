«Сухарь» Бобровского помог «Коламбусу» одолеть «Филадельфию»
«Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке одолел «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственную шайбу в середине матча забросил Александер Веннберг. Вратарь Сергей Бобровский сыграл на ноль, отразив 36 бросков.
|25.03.2017 21:00
|Регулярный чемпионат
|Nationwide Arena
|Коламбус Блю Джэкетс
|1:0
|Филадельфия Флайерз
|(0:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Дэйв Хэкстол
Вратари
|Сергей Бобровский
|Михал Нойвирт 58:53
|1-й период
|04:10
|Бун Дженнер
|06:40
|Брэндон Дубински
|Уэйн Симмондс
|06:40
|Ник Шульц
|12:27
|2-й период
|28:47
|Бун Дженнер
|Радко Гудас
|28:47
|Радко Гудас
|28:47
|33:11
|Александр Веннберг (К. Куинси)
|35:07
|Сет Джонс
|39:52
|Дэвид Савар
|39:52
|Дэвид Савар
|Якуб Ворачек
|39:52
Статистика
|15
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), А. Веннберг (Коламбус Блю Джэкетс), К. Куинси (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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