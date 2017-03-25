Российский голкипер Худобин будет защищать ворота «Бостона» в матче НХЛ с «Айлендерс»

Встреча «Бостона» с «Айлендерс» пройдет позже вечером в субботу на льду команды из Нью-Йорка.

Как заявил главный тренер «Брюинз» Брюс Кэссиди, Раск почувствовал боль перед тренировкой в пятницу и пропустил ее, а также не поехал с командой в Нью-Йорк.

«Раск вернется в строй со дня на день. Сегодня будет играть Худобин», — сказал Кэссиди.

Худобин в нынешнем сезоне НХЛ провел 13 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 89,7% бросков по своим воротам.