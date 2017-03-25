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25 марта 2017, 23:46 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Российский голкипер Худобин будет защищать ворота «Бостона» в матче НХЛ с «Айлендерс»

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Российский голкипер Антон Худобин будет защищать ворота «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс», так как основной вратарь команды финн Туукка Раск получил травму, сообщается на официальном сайте «Бостона».

Встреча «Бостона» с «Айлендерс» пройдет позже вечером в субботу на льду команды из Нью-Йорка.

Как заявил главный тренер «Брюинз» Брюс Кэссиди, Раск почувствовал боль перед тренировкой в пятницу и пропустил ее, а также не поехал с командой в Нью-Йорк.

«Раск вернется в строй со дня на день. Сегодня будет играть Худобин», — сказал Кэссиди.

Худобин в нынешнем сезоне НХЛ провел 13 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 89,7% бросков по своим воротам.

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