Российский голкипер Худобин будет защищать ворота «Бостона» в матче НХЛ с «Айлендерс»
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Российский голкипер Антон Худобин будет защищать ворота «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс», так как основной вратарь команды финн Туукка Раск получил травму, сообщается на официальном сайте «Бостона».
Встреча «Бостона» с «Айлендерс» пройдет позже вечером в субботу на льду команды из
Как заявил главный тренер «Брюинз» Брюс Кэссиди, Раск почувствовал боль перед тренировкой в пятницу и пропустил ее, а также не поехал с командой в
«Раск вернется в строй со дня на день. Сегодня будет играть Худобин», — сказал Кэссиди.
Худобин в нынешнем сезоне НХЛ провел 13 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 89,7% бросков по своим воротам.
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