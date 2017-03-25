Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

В пятницу «Тампа Бэй» в овертайме обыграла «Детройт» (2:1), Кучеров сделал результативную передачу и забросил победную шайбу. Сутками ранее 23-летний россиян был признан первой звездой по итогам матчей четверга.

Первой звездой дня стал канадский форвард «Далласа» Адам Крэкнелл, во встрече с «Сан-Хосе» (6:1) оформивший первый в карьере хет-трик.

Третьей звездой признан словацкий голкипер «Айлендерс» Ярослав Галак, который отразил 37 бросков из 40 в матче с «Питтсбургом» и помог своей команде одержать победу в серии буллитов (4:3).