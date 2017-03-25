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25 марта 2017, 10:26 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Российский нападающий «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой по итогам матчей НХЛ, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.

В пятницу «Тампа Бэй» в овертайме обыграла «Детройт» (2:1), Кучеров сделал результативную передачу и забросил победную шайбу. Сутками ранее 23-летний россиян был признан первой звездой по итогам матчей четверга.

Первой звездой дня стал канадский форвард «Далласа» Адам Крэкнелл, во встрече с «Сан-Хосе» (6:1) оформивший первый в карьере хет-трик.

Третьей звездой признан словацкий голкипер «Айлендерс» Ярослав Галак, который отразил 37 бросков из 40 в матче с «Питтсбургом» и помог своей команде одержать победу в серии буллитов (4:3).

25.03.2017 02:30 Регулярный чемпионат Joe Louis Arena
Детройт Ред Уингз 1:2 ОТ Тампа-Бэй Лайтнинг
(0:0, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Джон Купер
Вратари
Петр Мразек Андрей Василевский
1-й период
Ондржей Палат 04:23
17:24 Джастин Абделькадер
17:24 Андреас Атанасиу
17:24 Джастин Абделькадер
Адам Эрне 17:24
Янни Гурд 17:24
Джоэль Вермин 17:24
2-й период
22:33 Энтони Манта
22:33 Энтони Манта
22:33 Энтони Манта
Грег Маккег 22:33
Адам Эрне 25:52
28:03 Хенрик Зеттерберг (Г. Нюквист, Ф. Нильсен)
Джейк Дотчин 32:49
Антон Строльман 35:56
37:08 Хенрик Зеттерберг
3-й период
Ондржей Палат (Н. Кучеров, Б. Коберн) 45:53
Александер Киллорн 48:30
53:39 Андреас Атанасиу
57:03 Томаш Татар
Овертайм
Никита Кучеров (Б. Пойнт) 63:28
Статистика
32 Штрафное время 24
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Х. Зеттерберг (Детройт Ред Уингз), О. Палат (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости Матчи Состав Статистика
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