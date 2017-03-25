Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Российский нападающий «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой по итогам матчей НХЛ, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
В пятницу «Тампа Бэй» в овертайме обыграла «Детройт» (2:1), Кучеров сделал результативную передачу и забросил победную шайбу. Сутками ранее 23-летний россиян был признан первой звездой по итогам матчей четверга.
Первой звездой дня стал канадский форвард «Далласа» Адам Крэкнелл, во встрече с «Сан-Хосе» (6:1) оформивший первый в карьере
Третьей звездой признан словацкий голкипер «Айлендерс» Ярослав Галак, который отразил 37 бросков из 40 в матче с «Питтсбургом» и помог своей команде одержать победу в серии буллитов (4:3).
|25.03.2017 02:30
|Регулярный чемпионат
|Joe Louis Arena
|Детройт Ред Уингз
|1:2 ОТ
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|(0:0, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Джон Купер
Вратари
|Петр Мразек
|Андрей Василевский
|1-й период
|Ондржей Палат
|04:23
|17:24
|Джастин Абделькадер
|17:24
|Андреас Атанасиу
|17:24
|Джастин Абделькадер
|Адам Эрне
|17:24
|Янни Гурд
|17:24
|Джоэль Вермин
|17:24
|2-й период
|22:33
|Энтони Манта
|22:33
|Энтони Манта
|22:33
|Энтони Манта
|Грег Маккег
|22:33
|Адам Эрне
|25:52
|28:03
|Хенрик Зеттерберг (Г. Нюквист, Ф. Нильсен)
|Джейк Дотчин
|32:49
|Антон Строльман
|35:56
|37:08
|Хенрик Зеттерберг
|3-й период
|Ондржей Палат (Н. Кучеров, Б. Коберн)
|45:53
|Александер Киллорн
|48:30
|53:39
|Андреас Атанасиу
|57:03
|Томаш Татар
|Овертайм
|Никита Кучеров (Б. Пойнт)
|63:28
Статистика
|32
|Штрафное время
|24
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Х. Зеттерберг (Детройт Ред Уингз), О. Палат (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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