Шайба Кучерова в овертайме принесла «Тампе Бэй» победу над «Детройтом»

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Игра, прошедшая в пятницу в Детройте, закончилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. На шайбу Хенрика Зеттерберга на 29-й минуте у хозяев «молнии» ответили точными бросками Ондржея Палата (46) и Никиты Кучерова (64), в активе которого также результативная передача.

Второй матч подряд Кучеров был признан первой звездой по итогам игры.

Результаты других матчей:

«Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:4, после буллитов,

«Даллас» — «Сан-Хосе» — 6:1,

«Анахайм» — «Виннипег» — 3:1.