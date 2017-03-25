Шайба Кучерова в овертайме принесла «Тампе Бэй» победу над «Детройтом»
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Хоккеисты «Тампы Бэй Лайтнинг» в овертайме одержали волевую победу над «Детройт Ред Уингз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Игра, прошедшая в пятницу в Детройте, закончилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. На шайбу Хенрика Зеттерберга на 29-й минуте у хозяев «молнии» ответили точными бросками Ондржея Палата (46) и Никиты Кучерова (64), в активе которого также результативная передача.
Второй матч подряд Кучеров был признан первой звездой по итогам игры.
Результаты других матчей:
«Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:4, после буллитов,
«Даллас» — «Сан-Хосе» — 6:1,
«Анахайм» — «Виннипег» — 3:1.
|25.03.2017 02:30
|Регулярный чемпионат
|Joe Louis Arena
|Детройт Ред Уингз
|1:2 ОТ
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|(0:0, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Джон Купер
Вратари
|Петр Мразек
|Андрей Василевский
|1-й период
|Ондржей Палат
|04:23
|17:24
|Джастин Абделькадер
|17:24
|Андреас Атанасиу
|17:24
|Джастин Абделькадер
|Адам Эрне
|17:24
|Янни Гурд
|17:24
|Джоэль Вермин
|17:24
|2-й период
|22:33
|Энтони Манта
|22:33
|Энтони Манта
|22:33
|Энтони Манта
|Грег Маккег
|22:33
|Адам Эрне
|25:52
|28:03
|Хенрик Зеттерберг (Г. Нюквист, Ф. Нильсен)
|Джейк Дотчин
|32:49
|Антон Строльман
|35:56
|37:08
|Хенрик Зеттерберг
|3-й период
|Ондржей Палат (Н. Кучеров, Б. Коберн)
|45:53
|Александер Киллорн
|48:30
|53:39
|Андреас Атанасиу
|57:03
|Томаш Татар
|Овертайм
|Никита Кучеров (Б. Пойнт)
|63:28
Статистика
|32
|Штрафное время
|24
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Х. Зеттерберг (Детройт Ред Уингз), О. Палат (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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