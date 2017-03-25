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25 марта 2017, 0:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Монреаль» подписал контракт новичка с нападающим Эддисоном

«Монреаль Канадиенс» согласовал условия трёхлетнего контракта новичка с нападающим Джеремией Эддисоном, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение начнёт действовать с сезона-2017/18.

В текущем сезоне 20-летний Эддисон выступал в OHL за «Виндзор», с которым провёл 51 матч регулярного чемпионата и набрал 43 (24+19) очка. Нападающий был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ 2015 года в седьмом раунде под общим 207-м номером.

Монреаль Канадиенс
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