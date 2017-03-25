Беттмэн: Клубы НХЛ против приостановки чемпионата ради Олимпиады
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступают против приостановки регулярного чемпионата ради Олимпийских игр. Об этом заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, чьи слова приводит телеканал ESPN.
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Главной причиной, по которой НХЛ не хочет отпускать своих игроков на Олимпиаду, называются убытки, которые лига понесет от приостановки на две недели регулярного чемпионата в феврале, а также возможные травмы, которые хоккеисты НХЛ могут получить во время олимпийского турнира.
«На сегодняшний день мы не собираемся ехать на Олимпиаду, — сказал Беттмэн. — Если ничего не изменится, я не вижу причин, по которым мы должны принимать участие в Играх. Если
«Лига не против Олимпиады, мы участвовали в пяти из них. Проблема заключается в том, что клубы против приостановки чемпионата. Мы тогда исчезнем почти на три недели в феврале, когда нет ни футбола, ни бейсбола, есть только баскетбол и мы. Исчезнут программы на телевидении, наша работа на сайте, в социальных сетях — мы просто исчезаем. Я не могу сказать, что Олимпиада приносит нам
В сентябре российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что отправится на Олимпиаду, даже если НХЛ запретит хоккеистам участвовать в Играх. Владелец «Вашингтона» Тэд Леонсис поддержал решение капитана команды, сказав, что отпустит на Олимпиаду всех игроков своего клуба, если их вызовут в сборные.
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