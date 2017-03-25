Беттмэн: Клубы НХЛ против приостановки чемпионата ради Олимпиады

Главной причиной, по которой НХЛ не хочет отпускать своих игроков на Олимпиаду, называются убытки, которые лига понесет от приостановки на две недели регулярного чемпионата в феврале, а также возможные травмы, которые хоккеисты НХЛ могут получить во время олимпийского турнира.

«На сегодняшний день мы не собираемся ехать на Олимпиаду, — сказал Беттмэн. — Если ничего не изменится, я не вижу причин, по которым мы должны принимать участие в Играх. Если кто-то предложит нам что-нибудь, что радикально отличается от того, что мы имеем сейчас, и привлечет внимание клубов, если они скажут, что, мол, они не хотели ехать, но это того стоит, тогда мы подумаем еще раз. Я не знаю что это будет, но с этим я должен буду пойти к клубам, а сейчас подавляющее большинство из них против».

«Лига не против Олимпиады, мы участвовали в пяти из них. Проблема заключается в том, что клубы против приостановки чемпионата. Мы тогда исчезнем почти на три недели в феврале, когда нет ни футбола, ни бейсбола, есть только баскетбол и мы. Исчезнут программы на телевидении, наша работа на сайте, в социальных сетях — мы просто исчезаем. Я не могу сказать, что Олимпиада приносит нам какую-то большую выгоду, она нас просто закрывает», — добавил функционер.

В сентябре российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что отправится на Олимпиаду, даже если НХЛ запретит хоккеистам участвовать в Играх. Владелец «Вашингтона» Тэд Леонсис поддержал решение капитана команды, сказав, что отпустит на Олимпиаду всех игроков своего клуба, если их вызовут в сборные.