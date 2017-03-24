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24 марта 2017, 20:47 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Бостон» подписал контракты с нападающим Фицджеральдом и защитником Юханссоном

«Бостон Брюинз» заключил двухлетний контракт новичка с нападающим Райаном Фицджеральдом и соглашение на три года с защитником Эмилем Юханссоном.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракты НХЛ вступают в силу в сезоне-2017/18, концовку текущего сезона игроки проведут в фарм-клубе «Бостона» в АХЛ на просмотровых контрактах.

Фицджеральд в этом сезоне выступал за команду Бостонского колледжа, набрав 31 (12+19) очко в 34 матчах. Он был выбран «Бостоном» на драфте 2013 года под общим 120-м номером.

Юханссон играл за «Юргорден» в Шведской лиге, набрав 17 (7+10) очков в 49 встречах. Был задрафтован «Брюинз» в 2014 году под общим 206-м номером.

Бостон Брюинз
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