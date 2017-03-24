Владелец «Оттавы» выступил за дисквалификацию Кросби на весь сезон

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Канадский форвард нанес травму защитнику Марку Мето. Кросби ударил клюшкой по руке, но по итогам эпизода не получил штраф.
— Мы все знаем, кто такой Кросби. Но ему нельзя верить. Если делаешь такую фигню, то мне все равно, кто ты такой в лиге, — цитирует Мелника Ottawa Citizen. — Без разницы, первая ли ты звезда или нет. Если так дерьмово поступил, то получи длительную дисквалификацию.
Наш парень лишился части пальца. Вы это видели? Это отвратительно. Я бы не хотел, чтоб такое увидел кто-то младше 25 лет.
Считаю, что нужно убирать нарушителей с площадки. Не на одну-две игры. Как насчет всего сезона? Вы убрали моего игрока, я убираю вашего. Вот так я считаю. Если кто-то кого-то травмировал, то они должны вместе смотреть хоккей до конца сезона.