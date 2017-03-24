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24 марта 2017, 20:23 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Владелец «Оттавы» выступил за дисквалификацию Кросби на весь сезон

Владелец «Оттавы» Юджин Мелник считает, что нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби надо дисквалифицировать на весь сезон.

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Канадский форвард нанес травму защитнику Марку Мето. Кросби ударил клюшкой по руке, но по итогам эпизода не получил штраф.

— Мы все знаем, кто такой Кросби. Но ему нельзя верить. Если делаешь такую фигню, то мне все равно, кто ты такой в лиге, — цитирует Мелника Ottawa Citizen. — Без разницы, первая ли ты звезда или нет. Если так дерьмово поступил, то получи длительную дисквалификацию.

Наш парень лишился части пальца. Вы это видели? Это отвратительно. Я бы не хотел, чтоб такое увидел кто-то младше 25 лет.

Считаю, что нужно убирать нарушителей с площадки. Не на одну-две игры. Как насчет всего сезона? Вы убрали моего игрока, я убираю вашего. Вот так я считаю. Если кто-то кого-то травмировал, то они должны вместе смотреть хоккей до конца сезона.

24.03.2017 02:30 Зрители 18102 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
Оттава Сенаторз 2:1 Б Питтсбург Пингвинз
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Ги Буше Майк Салливан
Вратари
Майк Кондон Мэттью Мюррей
1-й период
09:31 Бобби Райан
Патрик Хернквист 09:31
13:55 Томми Уинглс
Франк Коррадо 13:55
14:59 Марк Боровицки
2-й период
Оскар Сундквист 22:29
27:39 Дион Фанеф
27:39 Дион Фанеф
Ник Бонино (М. Штрайт) 29:21
3-й период
Мэтт Каллен 49:29
49:43 Майк I Хоффман (К. Террис, Э. Карлссон)
Серия буллитов - победный бросок
К. Террис
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
М. Кондон (Оттава Сенаторз), К. Террис (Оттава Сенаторз), Э. Карлссон (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Оттава Сенаторз
Новости Матчи Состав Статистика
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