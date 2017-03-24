Стэмкос: Я разговаривал со многими игроками, и все хотят поехать на Олимпиаду

«Я могу говорить только за себя, но моё мнение может немного отличаться от других, потому что у меня не получилось поехать в Сочи из-за травмы. Я очень хочу на Олимпиаду в Пхёнчхан. Я разговаривал со многими игроками, и ещё ни один не сказал, что не хочет получить шанс представлять свою страну на Играх.



Знаю, сейчас эта тема везде обсуждается, но игроки были единодушны в своём мнении с самого начала и не скрывали, что хотят иметь такую возможность, которая может быть один раз в жизни. Никогда заранее не знаешь, сколько у тебя будет шансов представлять страну на уровне Олимпиады», — цитирует Стэмкоса ESPN.