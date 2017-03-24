Буше: Палец Мето раздроблен, он пропустит несколько недель

В матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 Б) нападающий гостей Сидни Кросби сильно повредил ему палец ударом клюшки.



«Палец Мето раздроблен, он пропустит несколько недель. Никогда не хочется терять защитника из первых двух пар, а вот сейчас мы его потеряли. Это очень расстраивает. Кросби не применял грубый силовой приём, ничего такого, просто нанёс удар клюшкой. Грустно, что так получилось, потому что Мето нам очень нужен», — цитирует Буше Sportsnet.