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24 марта 2017, 18:30 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Буше: Палец Мето раздроблен, он пропустит несколько недель

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше прокомментировал травму защитника Марка Мето.

В матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 Б) нападающий гостей Сидни Кросби сильно повредил ему палец ударом клюшки.

«Палец Мето раздроблен, он пропустит несколько недель. Никогда не хочется терять защитника из первых двух пар, а вот сейчас мы его потеряли. Это очень расстраивает. Кросби не применял грубый силовой приём, ничего такого, просто нанёс удар клюшкой. Грустно, что так получилось, потому что Мето нам очень нужен», — цитирует Буше Sportsnet.

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