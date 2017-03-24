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24 марта 2017, 17:40 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Оттава» и «Колорадо» проведут два матча в Швеции

В следующем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ два матча пройдут в Швеции, сообщает официальный сайт лиги.

10 и 11 ноября «Оттава» и «Колорадо» проведут два поединка в Стокгольме. В шестой раз подряд с 2011 года по две игры сезона пройдут в Европе.

— Это очень здорово, — сказал капитан «Эвеланш» Габриэл Ландеског. — Кто бы мог подумать, что я принять участие в матчах НХЛ в своем городе. Это будет как-то сюрреалистично. Стокгольм — прекрасный хоккейный город. Мне правда не терпится показать нашу столицу партнерам по команде, всем сотрудникам клуба.

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