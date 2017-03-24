«Оттава» и «Колорадо» проведут два матча в Швеции

10 и 11 ноября «Оттава» и «Колорадо» проведут два поединка в Стокгольме. В шестой раз подряд с 2011 года по две игры сезона пройдут в Европе.

— Это очень здорово, — сказал капитан «Эвеланш» Габриэл Ландеског. — Кто бы мог подумать, что я принять участие в матчах НХЛ в своем городе. Это будет как-то сюрреалистично. Стокгольм — прекрасный хоккейный город. Мне правда не терпится показать нашу столицу партнерам по команде, всем сотрудникам клуба.