«Оттава» и «Колорадо» проведут два матча в Швеции
В следующем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ два матча пройдут в Швеции, сообщает официальный сайт лиги.
10 и 11 ноября «Оттава» и «Колорадо» проведут два поединка в Стокгольме. В шестой раз подряд с 2011 года по две игры сезона пройдут в Европе.
— Это очень здорово, — сказал капитан «Эвеланш» Габриэл Ландеског. — Кто бы мог подумать, что я принять участие в матчах НХЛ в своем городе. Это будет
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