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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29191658/
24 марта 2017, 14:08 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Мэттьюс — третий новичок за всю историю «Торонто», набравший 60 очков за сезон

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2).

На счету хоккеиста в настоящее время 60 (33+27) набранных очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Таким образом, Мэттьюс стал третьим новичком в истории «Мэйпл Лифс», достигшим отметки в 60 набранных очков за сезон. В сезоне-1943/44 таким игроком был Гас Боднар (62 очка), в сезоне-1982/83 — Петер Игначак (66 очков).

Торонто Мэйпл Ливз
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