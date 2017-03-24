Мэттьюс — третий новичок за всю историю «Торонто», набравший 60 очков за сезон
Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2).
На счету хоккеиста в настоящее время 60 (33+27) набранных очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Таким образом, Мэттьюс стал третьим новичком в истории «Мэйпл Лифс», достигшим отметки в 60 набранных очков за сезон. В сезоне-1943/44 таким игроком был Гас Боднар (62 очка), в сезоне-1982/83 — Петер Игначак (66 очков).
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