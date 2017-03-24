И снова Могучеров! Останется ли «Морис Ришар» русским?

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МАТЧ

В центральном матче игрового дня «Вашингтон» играл с «Коламбусом» за первое место в сводной таблице НХЛ. Феерия шайб, обоюдоострый хоккей от двух лидеров лиги — вот то, чего зритель ожидаемо в этой встрече не увидел. Джона Тортореллу, вероятно, вполне устраивала игра вторым номером, да и играть первым с такой командой, как «Вашингтон», довольно проблематично. Когда у тебя в воротах Сергей Бобровский в его сегодняшней форме, необязательно тратить максимум сил в чужой зоне.

Обе команды поначалу оборонялись качественнее, чем атаковали, но чем дальше, тем больше «Вашингтон» начинал давить. Это был очень кубковый хоккей, и нет оснований думать, что в плей-офф в серии с приличным соперником у «Кэпс» все будет как-то иначе. «Коламбус» играл жестко, делая для своего вратаря главное — зачищал пятачок, открывая обзор Бобровскому. Да, один только Овечкин бросил по чужим воротам восемь раз, но ко всем этим броскам Боб был готов, и разве у кого-то есть сомнения, что в плей-офф будет по-другому?

Овечкин был активен, много переводил на Оши, снова пытался вносить разнообразие в свою игру, включаясь на пятаке. Но «Мундиры» были готовы к игре этого звена — стелились под дальние броски, выжимали соперника к бортам, хорошо действовали в отборе. В игре, максимально приближенной к условиям плей-офф, было бы странно увидеть расхлябанность со стороны команды Тортореллы. «Коламбус» без особых шансов проиграл «Торонто» днем ранее, но в составе не было Бобровского, да и было ясно, что «Блю Джэкетс» экономят силы. В матче с лидером «Колабус» звенел как струна и был максимально собран все 65 минут.

Команды подошли к матчу с практически равными статистическими показателями — игра в большинстве, меньшинстве, количество пропущенных и заброшенных шайб и так далее. В такой ситуации преимущество будет на стороне тех, кто сумеет удивить, а Барри Тротц это сделать не смог. «Вашингтон» владел шайбой и территориальным преимуществом, но это забудется — запомнится игра Бобровского и то, что соперник не предложил ему ничего нового.

Хозяева не смогли перестроиться, а когда пытались, то «Коламбус» пресекал попытки переводить шайбу на пятак простенькими прострелами и набросами. Сами «Блю Джекетс» забросили свою шайбу именно так — рикошет, рикошет, рикошет, штанга, отскок — и Сет Джонс отличается 11-й раз в сезоне.

Гости тоже расслабились всего раз, и Орлов тут же реабилитировался за ошибку в пропущенной шайбе. Бобровский не видел момент броска — Дженнер, пытаясь заблокировать его, лишь закрыл обзор своему голкиперу. Остальные полевые игроки располагались правильно, лишая хозяев шанса на добивания или подставление. То же, кстати, касается и меньшинства «Коламбуса» — за счет выбора позиций спецбригады гостей оборонялись как по учебнику.

Несколько жаль, что игра, не уступавшая плей-офф по накалу, не соответствовала ему по формату — длинного нервного овертайма мы не увидели, и дело закончилось буллитами. Главной вывеской буллитной серии было противостояние, заложенное на Олимпиаде в Сочи — дуэль Оши и Бобровского стала эпосом (и таких историй хочет лишить зрителей Гэри Бэттмен вместе с МОК). Ти. Джей., не являясь на самом деле идеальным «буллитером», по традиции забросил российскому голкиперу «в домик», и эта попытка стала победной.

ПОБЕДА

Упорная «Тампа» не сдается, изо всех сил продолжая цепляться за второй «уайлд-кард» на «Западе». Если команда Купера будет продолжать выжимать из себя все силы, то явно продлит себе сезон, а там, глядишь, и травмированные подтянутся. На данный момент «Молнии» играют с чудовищными потерями прежде всего в центральной линии, и все равно за счет приличной игры в пас созидают достаточно для того, чтобы брать очки.

Купер, подустав от нестабильности Василевского, выставил на матч Петера Будая и не прогадал. Словак провел отличный матч и подтаскивал гостей в моменты, когда «Бостон» прижимал. О «Брюинз» хочется сказать отдельно. Год назад «Мишки» шли в зоне плей-офф, но в последних матчах растеряли все свое преимущество и отправились играть в гольф.

С тех пор в команде поменялся тренер, сумасшедшую форму набрал Маршан, набрались опыта Пастрняк и Ватрано, очнулся от предпенсионного анабиоза Хара — но все равно повторяется та же картина. «Бостон» уже уступил прущему как танк «Торонто» третье место в дивизионе, и к его позициям в «уайлд-карде» подбираются «Айлендерс», «Тампа» и еще бог знает кто.

Четвертое поражение подряд на исходе гладкого чемпионата, в том числе и проигрыш двум прямым конкурентам — «Брюинз» необходим поход к психологу или просто хорошая взбучка. И дело не в том, что «Бостон» наседает на чужие ворота, а шайба не идет, отнюдь, скорее наоборот — тотальная пассивность, ошибки на пустом месте, брак в передачах при входе в чужую зону.

Команда Брюса Кэссиди даже не пытается навязывать свою игру. В команде практически нет травмированных, а на фоне «Тампы» у нее и вовсе профицит игроков, и в критически важный момент у лидеров вылезают все недостатки. Бержерон — медленный, Бэкес не видит открывающихся партнеров, а Маршан недисциплинирован.

В это же самое время в «Тампе» оставшиеся в строю звезды и околозвезды выжимают из себя все. Как выступает Друэн, меняющий свою игру на ходу, и выкладывается молодой Пойнт, за которым успела закрепиться слава негабаритного и не быстро соображающего парня. И, конечно, Кучеров, который снова доказывает, кто является главной звездой «Лайтнинг» прямо сейчас и продолжает биться за «Морис Ришар Трофи» «Тампа» ошиблась и пропустила, играя в меньшинстве — спустя 24 секунды Никита сравнивает счет из своего любимого правого круга. Второй гол случился не без помощи рикошета, но Джон Купер совершенно верно отметил, что Кучеров стал больше бросать, и вкупе с такой уверенностью это не может не дать результат.

СПАД

«Чикаго» вышел на второе место в лиге, однако небольшой спад команды продолжается. В двух предыдущих матчах «Блэкхокс» совершили грандиозные камбэки в третьих периодах, отыграв по три шайбы, но против кого? Подобные геройства во встречах с «Колорадо» и «Ванкувером», проводящими отвратительные сезоны, выглядят странно. Такую же невнятную игру команда Кенневилля продемонстрировала и в матче против «Далласа».

Складывалось впечатление, что команда просто не заметила этот матч в календаре и готовилась к нему во время исполнения гимна. Надо понимать, что «Даллас», в прошлом сезоне выигравший «Запад», за год рухнул с высот в самый подвал конференции. После дедлайна, когда команду покинули защитники Одуйя и Джорди Бенн, на состав защиты «Звезд» страшно смотреть. И именно эта команда вчистую переиграла одного из лидеров лиги, которая еле унесла ноги в основное время.

Нападение «Чикаго» испытывает проблемы даже в матчах с аутсайдерами, и все же за счет какой-никакой глубины выравнивает положение. Хотя Патрик Кейн, например, отличившись в первом периоде в большинстве, посчитал, что его работа окончена, и просто впустую катался оставшееся время. То же можно сказать практически обо всех форвардах команды, а защитники в такой ситуации, даже учитывая колоссальной опыт, бессильны перед многочисленными привозами.

До буллитной серии команду дотащил Кори Кроуфорд, реабилитировавшийся после не слишком удачных предыдущих игр. В матче с «Ванкувером» он уехал на скамейку после четырех пропущенных шайб, но встречу против «Далласа» провел на высочайшем уровне. На буллитах же слово наконец взяли те, кто должен был сделать это еще давно. Кейн и Панарин забили два эффектных буллита и принесли команде два очка, хотя и на одно наиграли разве что Кроуфорд да Мариан Хосса.

БОРЬБА

«Торонто» называется фаворитом в гонке за нападающего «Ак Барса» Владимира Ткачева. Сообщается, что на форварда претендует около десяти клубов лиги, в том числе и «Чикаго». При хороших условиях контракта Ткачев вполне может остаться еще на два года в России и улучшить статистику. Однако цифры — вещь спорная, особенно если дело касается Ткачева, который благодаря чудо-рукам и дриблингу создает себе огромное количество моментов, из которых запарывает больше половины. Среди всех игровых компонентов именно с броском у Владимира обстоит хуже всего.

Ткачев стал лидером в «Ак Барсе» Билялетдинова, а значит, способен выполнять абсолютно любую тренерскую установку. Непонятно, для чего «Торонто» еще один техничный нападающий, ведь ростер команды и так забит молодежью под самый верх. У Ткачева нет проблем с английским языком, так что заокеанская пресса в случае перехода будет к нему если не благосклонна, то нейтральна. Но все же в «Мэйпл Лифс» околохоккейное общество обстоятельно давит на любого игрока, особенно на новичка. Огромным плюсом в случае перехода стал бы опыт работы с Майком Бэбкоком или, скажем, Джоэлем Кенневиллем. А у последнего в команде из-за потолка зарплат есть бреши в составе, а также успешный опыт с молодым русским форвардом-новичком.

ТРАВМА

«Питтсбург» при удачном стечении обстоятельств мог возглавить «Восток», но уступил по буллитам «Оттаве». Капитан «Пенс» Сидни Кросби не смог приблизиться к Макдэвиду в гонке бомбардиров, не набрав очков, зато нанес травму защитнику «Сенаторс» Марку Метто. Судьи в действиях Сидни нарушений не нашли, так что зубы выбивать ему не стали.

ЦИФРЫ

Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер продлил результативную серию до десяти матчей, побив рекорд для новичков, державшийся с сезона-1943/44. Ассистировали шайбе шведа Мэттьюс и Зайцев, набравший 33-е очко в сезоне.

Нападающий «Сент-Луиса» Наиль Якупов прервал 16-матчевую безрезультативную серию. Вместе с Иваном Барбашевым Наиль организовал гол для Магнуса Пяярви.

«Миннесота» проиграла шестой матч из последних семи и вновь не смогла гарантировать себе место в плей-офф.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал первым игроком «Ойлерз» с 2001 года, сумевшим добраться до отметки в 60 результативных передач за сезон. 16 лет назад это смог сделать нынешний тренер «Айлендерс» Даг Уэйт. За последние два дня Макдэвид набрал 5 (1+4) очка и существенно оторвался от Кросби и Кейна в гонке бомбардиров. Теперь на его счету 87 (26+61) очков в 74 матчах.

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль стал первым игроком «Нефтяников» с шестью подряд матчами с двумя или более очками со времен Марка Мессье (1990-й год).

Нападающий «Виннипега» Патрик Лайне забросил 34-ю шайбу в сезоне, возглавив снайперскую и бомбардирскую (61) гонку новичков. Однако «Виннипег», вероятно, останется без плей-офф, а Лайне — без «Колдера».

«Каролина» продлила результативную серию до 9 матчей (6−0−3), обыграв в гостях «Монреаль». От зоны «уайлд-кард» ее отделяет 6 очков, а от «Тампы» — всего два при матче в запасе.

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал третьим новичком в истории клуба с 60+ очками.

«Вашингтон» одержал 30-ю подряд домашнюю победу и повторил рекорд клуба установленный в сезоне-1985/86.