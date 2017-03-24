Сидни Кросби: Я раздробил Мето палец? Я только пытался достать его клюшку

В первом периоде во время атаки Мето получил клюшкой по руке от Кросби и не смог продолжить встречу. Позже стало известно, что хоккеисту раздробили фалангу пальца.

— Я только пытался достать его клюшку и, судя по его реакции, задел палец, — цитирует сайт НХЛ Кросби.