Сидни Кросби: Я раздробил Мето палец? Я только пытался достать его клюшку
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби заявил, что у него не было умысла нанести травму защитнику «Оттавы» Марку Мето.
В первом периоде во время атаки Мето получил клюшкой по руке от Кросби и не смог продолжить встречу. Позже стало известно, что хоккеисту раздробили фалангу пальца.
— Я только пытался достать его клюшку и, судя по его реакции, задел палец, — цитирует сайт НХЛ Кросби.
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