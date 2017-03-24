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24 марта 2017, 13:12 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Сидни Кросби: Я раздробил Мето палец? Я только пытался достать его клюшку

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби заявил, что у него не было умысла нанести травму защитнику «Оттавы» Марку Мето.

В первом периоде во время атаки Мето получил клюшкой по руке от Кросби и не смог продолжить встречу. Позже стало известно, что хоккеисту раздробили фалангу пальца.

— Я только пытался достать его клюшку и, судя по его реакции, задел палец, — цитирует сайт НХЛ Кросби.

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Новости НХЛ

Кросби раздробил палец игроку «Оттавы» Мето

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби нанес травму защитнику «Оттавы» Марку Мето в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
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