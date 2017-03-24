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24 марта 2017, 12:43 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бэбкок: Я смотрю в турнирную таблицу каждый день

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Канадская команда борется за попадание в плей-офф.

«Мы вышли на пик? Мы просто хотим быть в восьмёрке. Мне все равно, пик это или что-то еще, я просто хочу, чтобы мы оказались в плей-офф.

Сегодня мы играли лучше и нашли путь к победе. В прошлом сезоне в это время я не заглядывал в турнирную таблицу, теперь я смотрю туда каждый день. Для этого должна быть причина», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

Торонто Мэйпл Ливз
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