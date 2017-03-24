Кросби раздробил палец игроку «Оттавы» Мето
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби нанес травму защитнику «Оттавы» Марку Мето в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
В первом периоде Кросби ударил Мето по руке клюшкой. Защитник отправился на скамейку с окровавленной рукой. «Палец раздроблен, Мето выбыл на несколько недель», — сообщил позднее тренер «Оттавы» Ги Буше.
«Я только пытался достать его клюшку и, судя по его реакции, задел палец», — прокомментировал ситуацию Кросби.
Матч завершился победой «Оттавы» со счетом 2:1 (ОТ).
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