Кросби раздробил палец игроку «Оттавы» Мето

В первом периоде Кросби ударил Мето по руке клюшкой. Защитник отправился на скамейку с окровавленной рукой. «Палец раздроблен, Мето выбыл на несколько недель», — сообщил позднее тренер «Оттавы» Ги Буше.

«Я только пытался достать его клюшку и, судя по его реакции, задел палец», — прокомментировал ситуацию Кросби.

Матч завершился победой «Оттавы» со счетом 2:1 (ОТ).