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24 марта 2017, 12:34 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Кросби раздробил палец игроку «Оттавы» Мето

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби нанес травму защитнику «Оттавы» Марку Мето в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В первом периоде Кросби ударил Мето по руке клюшкой. Защитник отправился на скамейку с окровавленной рукой. «Палец раздроблен, Мето выбыл на несколько недель», — сообщил позднее тренер «Оттавы» Ги Буше.

«Я только пытался достать его клюшку и, судя по его реакции, задел палец», — прокомментировал ситуацию Кросби.

Матч завершился победой «Оттавы» со счетом 2:1 (ОТ).

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