Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29189140/
24 марта 2017, 11:32 | Хоккей: НХЛ | Lenta.Ru

Кросби раздробил палец сопернику в матче НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби нанес травму защитнику «Оттава Сенаторс» Марку Мето во встрече команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Игрок канадской команды на входе в зону соперника получил удар клюшкой по руке от Кросби, после чего не смог продолжить встречу.

«У него раздроблен палец, он надолго выбыл из строя», — заявил главный тренер «Оттавы» Ги Буше.

Основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 1:1, в серии буллитов победу одержали канадцы.

Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
10 марта

Мутко провалил проверку ФИФА