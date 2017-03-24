Кросби раздробил палец сопернику в матче НХЛ
Капитан «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби нанес травму защитнику «Оттава Сенаторс» Марку Мето во встрече команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.
Игрок канадской команды на входе в зону соперника получил удар клюшкой по руке от Кросби, после чего не смог продолжить встречу.
«У него раздроблен палец, он надолго выбыл из строя», — заявил главный тренер «Оттавы» Ги Буше.
Основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 1:1, в серии буллитов победу одержали канадцы.
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