Защитник «Баффало» Ристолайнен дисквалифицирован на три матча

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.



Эпизод произошёл в первом периоде матча. Гюнцель не сразу смог подняться со льда и матч в итоге не доиграл. Позже стало известно, что у него зафиксировано сотрясение мозга и он выбыл из строя на неопределённый срок.