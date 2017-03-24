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24 марта 2017, 11:30 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Баффало» Ристолайнен дисквалифицирован на три матча

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Ристолайнен дисквалифицирован лигой на три матча за хит против форварда «Питтсбурга» Джейка Гюнцеля.

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Эпизод произошёл в первом периоде матча. Гюнцель не сразу смог подняться со льда и матч в итоге не доиграл. Позже стало известно, что у него зафиксировано сотрясение мозга и он выбыл из строя на неопределённый срок.

Баффало Сэйбрз
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