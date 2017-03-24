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24 марта 2017, 10:55 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Купер: Хоккеист «Тампы Бэй» Никита Кучеров стал играть увереннее, особенно в атаке

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт. Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа Бэй» Никита Кучеров стал действовать увереннее, особенно в атаке, с каждым годом он улучшает свою игру, заявил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.

В четверг Кучеров оформил хет-трик в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (победа «Лайтнинг» — 6:3) и был признан первой звездой дня. Всего в текущем сезоне 23-летний форвард набрал 76 очков (37 шайб + 39 передач) в 66 играх «регулярки».

«Каждый год Кучеров только продолжает улучшать свою игру. Сейчас он играет с большей уверенностью, особенно в атакующей зоне. Дело в том, что нужно было его просто заставить бросать. Если вернуться назад, может, на месяц-полтора и посмотреть на статистику, то будет видно, что он не бросал по воротам», — сказал Купер, слова которого приводятся на официальном сайте НХЛ.

Сам Кучеров заявил, что «просто старается изо всех сил» и «помогает команде», насколько может. «Пытаюсь играть просто и больше бросать», — отметил он.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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Нападающий «Тампы» Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Тампы» Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ

Хет-трик Никиты Кучерова позволил «Тампе-Бэй Лайтнинг» выиграть в Бостоне, а самому 23-летнему форварду выйти на второе место в списке снайперов НХЛ, защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов помог партнерам одолеть «Коламбус Блю Джекетс», а буллит Артемия Панарина принес победу «Чикаго Блэкхоукс» в противостоянии с «Даллас Старз».
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