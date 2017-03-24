Купер: Хоккеист «Тампы Бэй» Никита Кучеров стал играть увереннее, особенно в атаке
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт. Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа Бэй» Никита Кучеров стал действовать увереннее, особенно в атаке, с каждым годом он улучшает свою игру, заявил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.
В четверг Кучеров оформил
«Каждый год Кучеров только продолжает улучшать свою игру. Сейчас он играет с большей уверенностью, особенно в атакующей зоне. Дело в том, что нужно было его просто заставить бросать. Если вернуться назад, может, на
Сам Кучеров заявил, что «просто старается изо всех сил» и «помогает команде», насколько может. «Пытаюсь играть просто и больше бросать», — отметил он.
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