Купер: Хоккеист «Тампы Бэй» Никита Кучеров стал играть увереннее, особенно в атаке

В четверг Кучеров оформил хет-трик в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (победа «Лайтнинг» — 6:3) и был признан первой звездой дня. Всего в текущем сезоне 23-летний форвард набрал 76 очков (37 шайб + 39 передач) в 66 играх «регулярки».

«Каждый год Кучеров только продолжает улучшать свою игру. Сейчас он играет с большей уверенностью, особенно в атакующей зоне. Дело в том, что нужно было его просто заставить бросать. Если вернуться назад, может, на месяц-полтора и посмотреть на статистику, то будет видно, что он не бросал по воротам», — сказал Купер, слова которого приводятся на официальном сайте НХЛ.

Сам Кучеров заявил, что «просто старается изо всех сил» и «помогает команде», насколько может. «Пытаюсь играть просто и больше бросать», — отметил он.