«Чикаго» подписал новый контракт с форвардом Керо
«Чикаго Блэкхоукс» подписал новый контракт с форвардом Таннером Керо.
Об этом информирует официальный сайт НХЛ
Соглашение с 24-летним нападающим рассчитано на два года и является односторонним. Средняя зарплата игрока составит 750 тыс. долларов за один сезон.
В текущем сезоне Керо набрал 12 (5+7) очков в 34 матчах за «Блэкхоукс» в регулярном чемпионате НХЛ при показателе полезности «+12».
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