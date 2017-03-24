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24 марта 2017, 10:18 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Чикаго» подписал новый контракт с форвардом Керо

«Чикаго Блэкхоукс» подписал новый контракт с форвардом Таннером Керо.

Об этом информирует официальный сайт НХЛ

Соглашение с 24-летним нападающим рассчитано на два года и является односторонним. Средняя зарплата игрока составит 750 тыс. долларов за один сезон.

В текущем сезоне Керо набрал 12 (5+7) очков в 34 матчах за «Блэкхоукс» в регулярном чемпионате НХЛ при показателе полезности «+12».

Чикаго Блэкхокс
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