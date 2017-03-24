Нападающий «Тампы» Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ

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«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:6.

Благодаря хет-трику Никиты Кучерова «молнии» после трех поражений кряду сумели победить в Бостоне, продлив аналогичную серию «Брюинз». Хозяева благодаря голам Давида Пастрняка, Здено Хары и Райли Нэша трижды выходили вперед, однако каждый раз «Тампа-Бэй» отыгрывалась. Причем все шесть шайб были заброшены во втором периоде, завершившемся со счетом 3:3.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 25, 24.03.2017, 2:00 3:6 Бостон Брюинз Тампа-Бэй Лайтнинг

В заключительной 20-минутке Джонатан Друен вывел гостей вперед, после чего дважды отличился Кучеров — на 51-й минуте он помог партнерам реализовать большинство, а за две минуты до финальной сирены с передачи Ондржея Палата, набравшего в этой встрече 3 (0+3) очка, поразил покинутые уже Тууком Раском ворота.

Таким образом, 23-летний форвард набрал в нынешнем сезоне 76 (37+39) очков, выйдя на вторую позицию в гонке снайперов, в которой по-прежнему лидирует Сидни Кросби.

Также в игре принял участие российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников, проведший на льду 15 минут, а вот голкиперы команд Андрей Василевский и Антон Худобин остались в запасе.

Благодаря этой победе «молнии» сократили отставание от «Бостона», располагающегося на восьмой позиции Восточной конференции, до трех очков при том, что имеют матч в запасе.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 25, 24.03.2017, 2:00 2:1 Б Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джэкетс

«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:1 Б.

А вот Александр Овечкин набрать очков в противостоянии с «Коламбусом» не сумел, зато отличился российский защитник Дмитрий Орлов, признанный третьей звездой встречи. Он сравнял счет мощным броском от синей линии на 47-й минуте.

Благодаря этой шайбе «столичные» смогли перевести игру в овертайм, а в серии буллитов с помощью Ти Джея Оши добились победы.

Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провел на льду 19 минут и не реализовал послематчевый буллит, не сумев переиграть голкипера гостей Сергея Бобровского,

который, в свою очередь, в ходе встречи отразил 44 из 45 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи.

Лучшим же стал голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби. На его счету 29 сэйвов.

Для «Кэпиталз» эта победа стала третьей подряд, тогда как «Коламбус» проиграл вторую встречу кряду.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 25, 24.03.2017, 3:00 4:1 Сент-Луис Блюз Ванкувер Кэнакс

«Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:1.

«Сент-Луис» набрал невероятную форму. Команда Майка Йео одержала девятую победу в десяти последних встречах, оступившись лишь в Анахайме (1:2).

На сей раз жертвой «блюзменов» стал находящийся в прямо противоположной ситуации «Ванкувер», для которого это поражение стало седьмым в восьми последних проведенных матчах.

Гости открыли счет на 14-й минуте усилиями Хенрика Седина, но еще до перерыва «Сент-Луис» отыгрался. Иван Барбашев удачно перехватил шайбу в чужой зоне, а подхвативший ее Наиль Якупов в касание отправил ее Магнусу Пяаярви, которому уже не составило труда в ближнем бою переиграть Райана Миллера. Благодаря этому результативному действию Якупов прервал серию из 16 матчей без набранных очков.

С этого момента забивали только хоккеисты «Сент-Луиса» — Пяаярви оформил дубль, а Алекс Пьетранджело не без помощи Владимира Тарасенко незадолго до финальной сирены установил окончательный счет матча — 4:1.

Благодаря этой победе «блюзмены» сократили отставание от идущего в Западной конференции шестым «Калгари» до минимума, при том, что имеют еще одну игру в запасе.

Защитник «Ванкувера» Никита Трямкин провел на льду 16 минут, а нападающий Николай Голдобин — 12.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 25, 24.03.2017, 3:30 3:2 Б Чикаго Блэкхокс Даллас Старз

«Чикаго Блэкхоукс» — «Даллас Старз» — 3:2 Б.

Оформивший себе участие в Кубке Стэнли «Чикаго» с большим трудом одолел на своем льду «Даллас». Дважды после точных бросков Патрика Кейна и Мариана Госсы хозяева выходили вперед, но Алеш Гемски оба раза сравнивал счет.

Овертайм голов зрителям не подарил, а в послематчевой серии буллитов точнее были «ястребы»:

на точные броски все того же Кейна и Артемия Панарина «звезды» смогли ответить лишь голом Тайлера Сегина, тогда как Гемски в решающий момент не смог переиграть Кори Кроуфорда.

Таким образом, «Блэкхоукс» увеличил отрыв от ближайшего преследователя «Миннесоты Уайлд» до восьми очков, тогда как «Даллас» окончательно осел внизу турнирной таблицы, оставшись на 11-й позиции.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 25, 24.03.2017, 2:30 4:2 Торонто Мэйпл Ливз Нью-Джерси Дэвилз

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:2.

«Торонто» благодаря волевой победе предсказуемо обыграл на своем льду аутсайдера лиги, сохранив таким образом седьмую позиции в Восточной конференции. Российский защитник хозяев Никита Зайцев поучаствовал во втором голе своей команды, набрав 4 (1+3) очка в трех последних играх.

Другие результаты игрового дня:

«Монреаль Канадиенс» — «Каролина Харрикейнз» — 1:4.

«Оттава Сенторз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:1 Б.

«Флорида Пантерз» — «Аризона Койотс» — 3:1.

«Нэшвилл Предаторз» — «Калгари Флэймз» — 3:1.

«Миннесота Уайлд» — «Филадельфия Флайерз» — 1:3.

«Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:7.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Виннипег Джетс» — 5:2.