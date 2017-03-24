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24 марта 2017, 9:59 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нюландер побил рекорд для новичков «Торонто», продержавшийся 73 года

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2).

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2).

Шведский форвард довёл свою результативную серию до 10 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков. Это новый рекорд для новичков «Лифс», прежний (9 матчей) был установлен Гасом Боднаром в сезоне-1943/44.

Торонто Мэйпл Ливз
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