Нюландер побил рекорд для новичков «Торонто», продержавшийся 73 года
Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2).
Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2).
Шведский форвард довёл свою результативную серию до 10 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков. Это новый рекорд для новичков «Лифс», прежний (9 матчей) был установлен Гасом Боднаром в сезоне-1943/44.
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