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24 марта 2017, 9:39 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Российский форвард «Тампы Бэй» Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт. Российский нападающий «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой по итогам прошедших в четверг матчей НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

В пятницу «Тампа Бэй» со счетом 6:3 в гостях победила «Бостон», Кучеров оформил хет-трик и стал первой звездой матча.

Третьей звездой дня признан голкипер «Оттавы» Майк Кондон, который в домашней встрече с «Питтсбургом» (2:1, буллиты) отразил 34 броска из 35 и помог своей команде одержать победу, оставив свои ворота «сухими» в серии буллитов.

Второй звездой стал канадский форвард «Эдмонтона» Джордан Эберле, набравший 3 очка (2 шайбы + 1 передача) в победном матче с «Колорадо» (7:4).

Тампа-Бэй Лайтнинг
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