Российский форвард «Тампы Бэй» Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт. Российский нападающий «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой по итогам прошедших в четверг матчей НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
В пятницу «Тампа Бэй» со счетом 6:3 в гостях победила «Бостон», Кучеров оформил
Третьей звездой дня признан голкипер «Оттавы» Майк Кондон, который в домашней встрече с «Питтсбургом» (2:1, буллиты) отразил 34 броска из 35 и помог своей команде одержать победу, оставив свои ворота «сухими» в серии буллитов.
Второй звездой стал канадский форвард «Эдмонтона» Джордан Эберле, набравший 3 очка (2 шайбы + 1 передача) в победном матче с «Колорадо» (7:4).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter