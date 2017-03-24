Российский форвард «Тампы Бэй» Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

В пятницу «Тампа Бэй» со счетом 6:3 в гостях победила «Бостон», Кучеров оформил хет-трик и стал первой звездой матча.

Третьей звездой дня признан голкипер «Оттавы» Майк Кондон, который в домашней встрече с «Питтсбургом» (2:1, буллиты) отразил 34 броска из 35 и помог своей команде одержать победу, оставив свои ворота «сухими» в серии буллитов.

Второй звездой стал канадский форвард «Эдмонтона» Джордан Эберле, набравший 3 очка (2 шайбы + 1 передача) в победном матче с «Колорадо» (7:4).