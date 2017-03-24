«Лос-Анджелес» одержал волевую победу «Виннипегом» в домашнем матче НХЛ
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт. Хоккеисты клуба «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду обыграли «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, прошедшая в четверг в
В следующем матче в субботу «Лос-Анджелес» примет «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Виннипег» в пятницу в гостях сыграет с «Анахаймом».
|24.03.2017 05:30
|Регулярный чемпионат
|Staples Center
|Лос-Анджелес Кингз
|5:2
|Виннипег Джетс
|(1:2, 1:0, 3:0)
Главные тренеры
|Дэррил Саттер
|Пол Морис
Вратари
|Бен Бишоп
|Коннор Хеллебайк
|1-й период
|Матье Перро (Б. Стрейт, М. Шайфли)
|06:54
|08:09
|Блэйк Уилер
|13:09
|14:23
|Анже Копитар (Д. Даути)
|14:30
|Ник Дауд
|Адам Лаури
|14:30
|16:52
|Бен Бишоп
|16:58
|Дрю Даути
|Патрик Лайне (Д. Бафлин, М. Перро)
|18:41
|2-й период
|Эндрю Копп
|27:50
|36:06
|Джейк Маззин (Т. Тоффоли, Дж. Картер)
|3-й период
|Джошуа Моррисси
|41:02
|42:01
|Мариан Габорик (А. Мартинес, Дж. Маззин)
|Брайан Литтл
|43:39
|43:57
|Дрю Даути (Т. Тоффоли, А. Копитар)
|49:09
|Тревор Льюис
|49:22
|Тэннер Пирсон
Статистика
|13
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|А. Копитар (Лос-Анджелес Кингз), Дж. Маззин (Лос-Анджелес Кингз), Д. Даути (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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