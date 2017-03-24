«Лос-Анджелес» одержал волевую победу «Виннипегом» в домашнем матче НХЛ

Игра, прошедшая в четверг в Лос-Анджелесе, закончилась волевой победой хозяев со счетом 5:2 (1:2, 1:0, 3:0). В составе победителей шайбы забросили Анже Копитар (15-я минута), Джейк Маззин (37), Мариан Габорик (43), Дрю Даути (44) и Таннер Пирсон (50). Авторами голов у гостей стали Матьё Перро (7) и Патрик Лайне (19).

В следующем матче в субботу «Лос-Анджелес» примет «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Виннипег» в пятницу в гостях сыграет с «Анахаймом».