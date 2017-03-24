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24 марта 2017, 8:46 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Лос-Анджелес» одержал волевую победу «Виннипегом» в домашнем матче НХЛ

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт. Хоккеисты клуба «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду обыграли «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра, прошедшая в четверг в Лос-Анджелесе, закончилась волевой победой хозяев со счетом 5:2 (1:2, 1:0, 3:0). В составе победителей шайбы забросили Анже Копитар (15-я минута), Джейк Маззин (37), Мариан Габорик (43), Дрю Даути (44) и Таннер Пирсон (50). Авторами голов у гостей стали Матьё Перро (7) и Патрик Лайне (19).

В следующем матче в субботу «Лос-Анджелес» примет «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Виннипег» в пятницу в гостях сыграет с «Анахаймом».

24.03.2017 05:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Лос-Анджелес Кингз 5:2 Виннипег Джетс
(1:2, 1:0, 3:0)
Главные тренеры
Дэррил Саттер Пол Морис
Вратари
Бен Бишоп Коннор Хеллебайк
1-й период
Матье Перро (Б. Стрейт, М. Шайфли) 06:54
08:09
Блэйк Уилер 13:09
14:23 Анже Копитар (Д. Даути)
14:30 Ник Дауд
Адам Лаури 14:30
16:52 Бен Бишоп
16:58 Дрю Даути
Патрик Лайне (Д. Бафлин, М. Перро) 18:41
2-й период
Эндрю Копп 27:50
36:06 Джейк Маззин (Т. Тоффоли, Дж. Картер)
3-й период
Джошуа Моррисси 41:02
42:01 Мариан Габорик (А. Мартинес, Дж. Маззин)
Брайан Литтл 43:39
43:57 Дрю Даути (Т. Тоффоли, А. Копитар)
49:09 Тревор Льюис
49:22 Тэннер Пирсон
Статистика
13 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Копитар (Лос-Анджелес Кингз), Дж. Маззин (Лос-Анджелес Кингз), Д. Даути (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лос-Анджелес Кингз
Новости Матчи Состав Статистика
Виннипег Джетс
Новости Матчи Состав Статистика
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