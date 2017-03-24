Передачи Тарасенко, Барбашева и Якупова помогли «Сент-Луису» победить «Ванкувер» в НХЛ

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В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Магнус Пааярви (18-я и 50-я минуты), Кайл Бродзяк (38) и Алекс Пьетранджело (58). У «Ванкувера» единственный гол на счету Хенрика Седина (14).

21-летний Барбашев сыграл в матче 10 минут и 17 секунд, успев отдать результативную передачу и заблокировать один бросок соперников. Барбашев отдал четвертую передачу в карьере в своем 22-м матче в НХЛ, всего на его счету теперь 7 очков (3+4) по системе «гол+пас». 23-летний Якупов также отдал четвертую свою передачу за 36 матчей в текущем чемпионате и набрал 7-й балл за результативность (3+4).

Другой российский форвард «Сент-Луиса» Тарасенко провел на льду 18 минут 37 секунд, успев отметиться пятью бросками и одним силовым приемом. Тарасенко отдал 31-ю голевую передачу в сезоне и набрал 65-е очко (34+31).

«Сент-Луис» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков после 73 игр. «Ванкувер» идет на 12-й строчке, имея в активе 67 очков после 73 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Сент- Луис» дома встретится с «Калгари», «Ванкувер» на выезде сыграет против «Миннесотой».

В параллельном матче «Чикаго» дома в серии буллитов обыграл «Даллас» со счетом 3:2. Решающий буллит забросил российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин. «Нэшвилл» дома обыграл «Калгари» со счетом 3:1. «Флорида» благодаря дублю Джонатана Маршессо на своей площадке победила «Аризону» со счетом 3:1.