«Коламбус» уступил «Вашингтону» в серии буллитов, Бобровский отразил 44 броска

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Орлов отличился на 47-й минуте, сравняв счет в матче — 1:1. В составе «Коламбуса» шайбу забросил Сет Джонс (41). Победный буллит на счету Никласа Бэкстрема. Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не смог реализовать свою попытку.

Бобровский отразил 44 из 45 бросков по воротам и потерпел 14-е поражение в 57 матчах сезона-2016/17. После игры Бобровский был признан второй звездой встречи. Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший 29 из 30 бросков стал лучшим игроком, Орлов был признан третьей звездой встречи. Орлов забросил шестую шайбу в текущем чемпионате и набрал 31-е очко за результативность (6+25) по системе «гол+пас».

«Коламбус» идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 101 очко после 73 игр. «Вашингтон» занимает первую строчку, набрав 104 очка в 73 матчах. Ранее обе команды гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. В следующем матче в ночь на воскресенье «Коламбус» дома сыграет с «Филадельфией», «Вашингтон» на своей площадке примет «Аризону».

В параллельных матчах «Оттава» дома в серии буллитов победила «Питтсбург» (2:1). «Торонто» на своей площадке обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:2. Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отдал результативную передачу, которая стала для него 29-й в сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина теперь 33 очка (4+29) после 73 матчей.