Хет-трик Кучерова помог клубу «Тампа-Бэй» победить «Бостон» в матче НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кучеров забросил шайбы на 29-й, 51-й и 59-й минутах матча, дважды россиянин отличился, когда его команда играла в большинстве. Также в составе «Тампы» шайбы забросили Брэйден Пойнт (23), Антон Строльман (35) и Джонатан Друин (45). В составе «Бостона» отличились Давид Пастрняк (22), Здено Хара (28) и Райли Нэш (34). После игры Кучеров был признан первой звездой матча, Друин — второй, Нэш — третьей.

Для Кучерова этот хет-трик стал третьим в карьере, в предыдущий раз три шайбы в одной встрече он забрасывал менее месяца назад, когда 27 февраля в составе «Тампы» дома обыграл «Оттаву» (5:1) и набрал 4 очка (3+1) по системе «гол +пас». Всего на счету Кучерова теперь 76 очков (37+39) в 66 матчах сезона-2016/17.

Другой российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников не смог отличиться результативными действиями за 15 минут и 8 секунд на площадке, успев нанести два броска.

Клуб «Тампа-Бэй» поднялся на 10-ю строчку в Восточной конференции, набрав 79 очков в 73 матчах. «Бостон» идет на восьмом месте на Востоке, имея в активе 82 очка после 74 игр. В следующем матче в ночь на субботу «Тампа-Бэй» на выезде встретится с «Детройтом», «Бостон» на следующий день также в гостях сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс».

В параллельном матче «Монреаль» на своей площадке проиграл «Каролине» со счетом 1:4. Российские легионеры «Монреаля» не смогли отличиться результативными действиями.