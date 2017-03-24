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24 марта 2017, 8:28 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Хет-трик Кучерова помог клубу «Тампа-Бэй» победить «Бостон» в матче НХЛ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Клуб «Тампа-Бэй» победил «Бостон» со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в третий раз в карьере забросил три шайбы в одной регулярной игре.

<em>МОСКВА 24 марта. /ТАСС/.</em> Клуб <span class=error>Тампа</span>-<span class=error>Бэй</span> победил Бостон со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) российский нападающий <span class=error>Тампы</span> Никита Кучеров в третий раз в карьере забросил три шайбы в одной регулярной игре. Увеличить
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Кучеров забросил шайбы на 29-й, 51-й и 59-й минутах матча, дважды россиянин отличился, когда его команда играла в большинстве. Также в составе «Тампы» шайбы забросили Брэйден Пойнт (23), Антон Строльман (35) и Джонатан Друин (45). В составе «Бостона» отличились Давид Пастрняк (22), Здено Хара (28) и Райли Нэш (34). После игры Кучеров был признан первой звездой матча, Друин — второй, Нэш — третьей.

Для Кучерова этот хет-трик стал третьим в карьере, в предыдущий раз три шайбы в одной встрече он забрасывал менее месяца назад, когда 27 февраля в составе «Тампы» дома обыграл «Оттаву» (5:1) и набрал 4 очка (3+1) по системе «гол +пас». Всего на счету Кучерова теперь 76 очков (37+39) в 66 матчах сезона-2016/17.

Другой российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников не смог отличиться результативными действиями за 15 минут и 8 секунд на площадке, успев нанести два броска.

Клуб «Тампа-Бэй» поднялся на 10-ю строчку в Восточной конференции, набрав 79 очков в 73 матчах. «Бостон» идет на восьмом месте на Востоке, имея в активе 82 очка после 74 игр. В следующем матче в ночь на субботу «Тампа-Бэй» на выезде встретится с «Детройтом», «Бостон» на следующий день также в гостях сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс».

В параллельном матче «Монреаль» на своей площадке проиграл «Каролине» со счетом 1:4. Российские легионеры «Монреаля» не смогли отличиться результативными действиями.

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