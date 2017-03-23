Мутко: В позиции НХЛ по участию игроков в ОИ-2018 есть лукавство

Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Международный олимпийский комитет (МОК) ведут переговоры с НХЛ и профсоюзом игроков по участию хоккеистов лиги в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. На данный момент соглашение по этому вопросу не достигнуто.

«Этот вопрос еще не закрыт, он обсуждается и МОК, и ИИХФ, вопрос в страховке и разумной цене, вот и все. НХЛ — коммерческая лига, и для них остановка на какой-то период времени — это потеря, разговор идет в области бизнеса. Игроки — это капитализация, но когда они играют на крупных турнирах — это тоже их капитализация: открываются новые имена, известность игроков повышается. Мне кажется, с этой стороны надо смотреть», — отметил Мутко.

«В их позиции есть некое лукавство, потому что Олимпиада есть Олимпиада, это турнир по значимости выше НХЛ. Капитализация НХЛ высокая, но мне кажется, можно договориться и со спонсорами, и с партнерами. Давайте вспомним Олимпиаду в Ванкувере, тогда игра затмила все, засверкали звезды. Здесь немного политикой попахивает, но не хочется в это углубляться», — заявил вице-премьер.