Мутко: В позиции НХЛ по участию игроков в ОИ-2018 есть лукавство
КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Позиция Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу участия ее игроков в Олимпийских играх 2018 года содержит элемент лукавства. Об этом журналистам сообщил
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Международный олимпийский комитет (МОК) ведут переговоры с НХЛ и профсоюзом игроков по участию хоккеистов лиги в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. На данный момент соглашение по этому вопросу не достигнуто.
«Этот вопрос еще не закрыт, он обсуждается и МОК, и ИИХФ, вопрос в страховке и разумной цене, вот и все. НХЛ — коммерческая лига, и для них остановка на
«В их позиции есть некое лукавство, потому что Олимпиада есть Олимпиада, это турнир по значимости выше НХЛ. Капитализация НХЛ высокая, но мне кажется, можно договориться и со спонсорами, и с партнерами. Давайте вспомним Олимпиаду в Ванкувере, тогда игра затмила все, засверкали звезды. Здесь немного политикой попахивает, но не хочется в это углубляться», — заявил
Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн допустил, что хоккеисты лиги не поедут на олимпийский турнир в связи с убытками, которые НХЛ понесет
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter