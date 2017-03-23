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23 марта 2017, 20:27 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Ванкувера» Голдобин восстановился и сыграет с «Сент-Луисом»

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин восстановился после болезни и сможет принять участие в матче с «Сент-Луис Блюз», информирует официальный «твиттер» канадского клуба. Форвард будет играть в тройке с Саттером и Скилле.

«У Голдобина хороший уровень мастерства, “Ванкувер” нуждается в нём, чтобы усилить игру», — прокомментировал возвращение Голдобина главный тренер «Кэнакс» Уилли Дежарден.

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