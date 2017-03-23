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23 марта 2017, 19:36 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Овечкин: Беттмэн и ранее говорил о неучастии игроков НХЛ в Олимпиаде

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн и раньше делал заявления относительно неучастия игроков НХЛ в Олимпийский играх. Об этом заявил российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, слова которого на своей странице в социальной сети «Твиттер» приводит корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян.

Ранее Беттмэн сообщил, что на данный момент переговоры между НХЛ и международной федерацией хоккея (IIHF) не ведутся и предположил, что хоккеисты НХЛ на Олимпиаду не поедут. Позднее вице-президент лиги Билл Дэйли отметил, что НХЛ пока не давала окончательного ответа по участию своих хоккеистов в Играх-2018.

«Бэттмэн делал похожие заявления относительно Олимпийских игр и ранее», — сказал Овечкин, добавив, что игроки хотят участвовать в Олимпиаде.

Кроме того, российский форвард прокомментировал выставление на аукцион своих коньков с изображениями собора Василия Блаженного и здания Белого дома в Вашингтоне. Как заявил Овечкин, он хотел играть в них в официальных матчах, но НХЛ не разрешила.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 72 матча, в которых отметился 29 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами.

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