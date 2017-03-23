Овечкин: Беттмэн и ранее говорил о неучастии игроков НХЛ в Олимпиаде
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн и раньше делал заявления относительно неучастия игроков НХЛ в Олимпийский играх. Об этом заявил российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, слова которого на своей странице в социальной сети «Твиттер» приводит корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян.
Ранее Беттмэн сообщил, что на данный момент переговоры между НХЛ и международной федерацией хоккея (IIHF) не ведутся и предположил, что хоккеисты НХЛ на Олимпиаду не поедут. Позднее
«Бэттмэн делал похожие заявления относительно Олимпийских игр и ранее», — сказал Овечкин, добавив, что игроки хотят участвовать в Олимпиаде.
Кроме того, российский форвард прокомментировал выставление на аукцион своих коньков с изображениями собора Василия Блаженного и здания Белого дома в Вашингтоне. Как заявил Овечкин, он хотел играть в них в официальных матчах, но НХЛ не разрешила.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 72 матча, в которых отметился 29 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами.
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