Овечкин: Беттмэн и ранее говорил о неучастии игроков НХЛ в Олимпиаде

Ранее Беттмэн сообщил, что на данный момент переговоры между НХЛ и международной федерацией хоккея (IIHF) не ведутся и предположил, что хоккеисты НХЛ на Олимпиаду не поедут. Позднее вице-президент лиги Билл Дэйли отметил, что НХЛ пока не давала окончательного ответа по участию своих хоккеистов в Играх-2018.

«Бэттмэн делал похожие заявления относительно Олимпийских игр и ранее», — сказал Овечкин, добавив, что игроки хотят участвовать в Олимпиаде.

Кроме того, российский форвард прокомментировал выставление на аукцион своих коньков с изображениями собора Василия Блаженного и здания Белого дома в Вашингтоне. Как заявил Овечкин, он хотел играть в них в официальных матчах, но НХЛ не разрешила.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 72 матча, в которых отметился 29 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами.