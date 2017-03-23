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23 марта 2017, 15:56 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Мильштейн: Клуб НХЛ «Коламбус» официально предложил контракт защитнику Гаврикову

Обновлено: 16:03
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус» сделал официальное контрактное предложение защитнику ярославского «Локомотива» Владиславу Гаврикову, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Гавриков был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ 2015 года в шестом раунде под общим 159-м номером. Действующий контракт 21-летнего защитника с «Локомотивом» истекает 30 апреля. Гавриков проводит третий сезон в КХЛ, в 132 матчах за «Локомотив» защитник набрал 21 очко (8 голов и 13 передач) при показателе полезности «плюс 31».

«Клуб “Коламбус” сделал официальное контрактное предложение Владиславу Гаврикову. Принимать решение игрок будет после завершения сезона Континентальной хоккейной лиги», — сказал Мильштейн по телефону.

«Локомотив» сыграет против СКА (Санкт-Петербург) в финале Западной конференции. Первый матч серии плей-офф до четырех побед пройдет в Санкт-Петербурге в четверг.

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