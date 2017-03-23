Мильштейн: Клуб НХЛ «Коламбус» официально предложил контракт защитнику Гаврикову

Гавриков был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ 2015 года в шестом раунде под общим 159-м номером. Действующий контракт 21-летнего защитника с «Локомотивом» истекает 30 апреля. Гавриков проводит третий сезон в КХЛ, в 132 матчах за «Локомотив» защитник набрал 21 очко (8 голов и 13 передач) при показателе полезности «плюс 31».

«Клуб “Коламбус” сделал официальное контрактное предложение Владиславу Гаврикову. Принимать решение игрок будет после завершения сезона Континентальной хоккейной лиги», — сказал Мильштейн по телефону.