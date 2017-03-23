Защитнику «Торонто» Полаку грозит дисквалификация за толчок на борт Бьёркстранда

Об этом сообщает департамент НХЛ по безопасности игроков.



В начале третьего периода Полак толкнул Бьёркстранда на борт, после чего нападающий не смог продолжить игру. Полак получил пятиминутный штраф и штраф до конца игры. Департамент по безопасности игроков рассмотрит этот эпизод.