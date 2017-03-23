Защитнику «Торонто» Полаку грозит дисквалификация за толчок на борт Бьёркстранда
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Роман Полак может получить дисквалификацию за толчок на борт нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Оливера Бьёркстранда.
Об этом сообщает департамент НХЛ по безопасности игроков.
В начале третьего периода Полак толкнул Бьёркстранда на борт, после чего нападающий не смог продолжить игру. Полак получил пятиминутный штраф и штраф до конца игры. Департамент по безопасности игроков рассмотрит этот эпизод.
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