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23 марта 2017, 11:24 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Хоккеист «Сент-Луиса» Штястны пропустит более недели из-за травмы нижней части тела

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт. Нападающий «Сент-Луис Блюз» Пол Штястны пропустит более недели из-за травмы нижней части тела, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Штястны получил повреждение во вторник в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:2). Изначально предполагалось, что 31-летний американец был травмирован, когда принял на себя шайбу после броска своего партнера россиянина Владимира Тарасенко, однако главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео заявил, что это произошло в другом эпизоде. Штястны не сможет помочь своей команде как минимум во встречах с «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз» и «Аризоной Койотис».

Штястны в нынешнем сезоне входит в пятерку лучших бомбардиров «блюзменов» с 40 (18 шайб + 22 передачи) баллами за результативность в 66 играх. «Сент-Луис» с 83 очками после 72 матчей занимает седьмое место в Западной конференции.

Сент-Луис Блюз
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Хоккеист «Питтсбурга» Малкин пропустит третью игру подряд из-за травмы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сыграет в среду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало» из-за травмы. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
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