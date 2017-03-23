Хоккеист «Сент-Луиса» Штястны пропустит более недели из-за травмы нижней части тела

Штястны получил повреждение во вторник в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:2). Изначально предполагалось, что 31-летний американец был травмирован, когда принял на себя шайбу после броска своего партнера россиянина Владимира Тарасенко, однако главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео заявил, что это произошло в другом эпизоде. Штястны не сможет помочь своей команде как минимум во встречах с «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз» и «Аризоной Койотис».

Штястны в нынешнем сезоне входит в пятерку лучших бомбардиров «блюзменов» с 40 (18 шайб + 22 передачи) баллами за результативность в 66 играх. «Сент-Луис» с 83 очками после 72 матчей занимает седьмое место в Западной конференции.