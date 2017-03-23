Хоккеист «Сент-Луиса» Штястны пропустит более недели из-за травмы нижней части тела
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт. Нападающий «Сент-Луис Блюз» Пол Штястны пропустит более недели из-за травмы нижней части тела, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Штястны получил повреждение во вторник в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:2). Изначально предполагалось, что 31-летний американец был травмирован, когда принял на себя шайбу после броска своего партнера россиянина Владимира Тарасенко, однако главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео заявил, что это произошло в другом эпизоде. Штястны не сможет помочь своей команде как минимум во встречах с «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз» и «Аризоной Койотис».
Штястны в нынешнем сезоне входит в пятерку лучших бомбардиров «блюзменов» с 40 (18 шайб + 22 передачи) баллами за результативность в 66 играх. «Сент-Луис» с 83 очками после 72 матчей занимает седьмое место в Западной конференции.
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