Кулемин и Зайцев отметились голами в матчах Национальной хоккейной лиги
Битвы за
плей-офф, голы россиян Кулемина и Зайцева, бомбардирские подвиги Макдэвида и серия «железной утки» — в обзоре матчей среды в Национальной хоккейной лиги.
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«Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:5.
Хозяева льда после первого перерыва уступали со счетом 0:2, но в начале второго периода восстановили равенство. Правда, во второй половине встречи заброшенными шайбами отмечались уже хоккеисты «Торонто», а точку в матче поставил гол российского защитника «Кленовых листьев» Никиты Зайцева.
«Мы не должны были позволить им снова выйти вперед, когда счет стал 2:2. Это был решающий удар — нам нужно было хотя бы начать третий период при равном счете», — сказал главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла о ключевом моменте встречи.
Автором гола, который стал для гостей победным стал Вильям Нюландер, убежавший один на один с вратарем «Джекетс» Йонасом Корписало после отличного паса Тайлера Бозака.
Зайцев, помимо гола, отличившийся в игре и результативной передачей, забросил пятую шайбу «Торонто» за три минуты до финального свистка, когда соперники уже заменили голкипера на шестого полевого игрока.
После этой победы «кленовые листья» поднялись на 7-е место в Восточной конференции, опередив «Бостон», к тому же сыгравший на матч больше.
«Коламбус», выигравший до этого четыре матча кряду, идет третьим в конференции и уже гарантировал себе участие в
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3.
В
Одну из них на свой счет записал форвард «островитян» Николай Кулемин, на 46-й минуте восстановивший равенство в счете.
На самом деле российскому нападающему повезло при игре в большинстве: он под удачным углом поставил конек под прострел Джошуа
Победный же гол «Айлендерс» в матче состоялся на 53-й минуте и тоже был забит в большинстве. Его автором стал Эндрю Лэдд, заявивший, что «команда нашла свой победный путь, дважды отлично реализовав большинство».
«Островитяне» ведут отчаянную борьбу за место в восьмерке Восточной конференции, от которого их на данный момент отделяет всего 2 очка.
«Рейнджерс» уже одной ногой в
«Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3.
В битве команд Западной конференции, до этого имевших на своем счету равное количество очков, победу одержали хозяева, хотя концовка матча получилась нервной для них и их болельщиков.
«Утки» уступали 1:2 к середине первого периода, но за полминуты до перерыва смогли восстановить равенство в счете. Голы Джоша Мэнсона и Рикарда Ракелля дали хозяевам комфортное преимущество перед заключительным периодом, а шайба Марка Летестю была заброшена «нефтяниками» слишком поздно — всего лишь за 6,7 секунды до финальной сирены.
«Анахайм» набрал 89 очков, на 2 балла обойдя «Эдмонтон», и обе команды уверенно держатся в зоне
Гол и две результативные передачи на свой счет в составе хозяев на свой счет записал защитник Хампус Линдхольм, для которого это стало лучшим результатом в карьере. У гостей такого же результата в матче добился лучший бомбардир лиги Коннор Макдэвид, у которого уже стало 85 результативных баллов (26 голов + 59 передач). У идущего вторым в этом списке форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби 81 очко (41+40).
Рекорды «Анахайма» продолжает переписывать форвард Эндрю Кольяно, который вышел на лед в 777-м матче подряд в НХЛ.
Это четвертый результат в истории лиги, а лидирует в этих сериях «железных игроков» выступавший в 70−80-е годы прошлого века Дуг Джарвис с 964 матчами.
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