Кулемин и Зайцев отметились голами в матчах Национальной хоккейной лиги

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«Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:5.

Хозяева льда после первого перерыва уступали со счетом 0:2, но в начале второго периода восстановили равенство. Правда, во второй половине встречи заброшенными шайбами отмечались уже хоккеисты «Торонто», а точку в матче поставил гол российского защитника «Кленовых листьев» Никиты Зайцева.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 25, 23.03.2017, 2:00 2:5 Коламбус Блю Джэкетс Торонто Мэйпл Ливз

«Мы не должны были позволить им снова выйти вперед, когда счет стал 2:2. Это был решающий удар — нам нужно было хотя бы начать третий период при равном счете», — сказал главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла о ключевом моменте встречи.

Автором гола, который стал для гостей победным стал Вильям Нюландер, убежавший один на один с вратарем «Джекетс» Йонасом Корписало после отличного паса Тайлера Бозака.

Зайцев, помимо гола, отличившийся в игре и результативной передачей, забросил пятую шайбу «Торонто» за три минуты до финального свистка, когда соперники уже заменили голкипера на шестого полевого игрока.

После этой победы «кленовые листья» поднялись на 7-е место в Восточной конференции, опередив «Бостон», к тому же сыгравший на матч больше.

«Коламбус», выигравший до этого четыре матча кряду, идет третьим в конференции и уже гарантировал себе участие в плей-офф.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3.

В нью-йоркском дерби «рейнджеры» выходили на третий период, ведя в счете (2:1), но пропустили две шайбы, которые в итоге и стали решающими.

Одну из них на свой счет записал форвард «островитян» Николай Кулемин, на 46-й минуте восстановивший равенство в счете.

На самом деле российскому нападающему повезло при игре в большинстве: он под удачным углом поставил конек под прострел Джошуа Хо-Сэнга, и шайба отскочила в ворота.

Победный же гол «Айлендерс» в матче состоялся на 53-й минуте и тоже был забит в большинстве. Его автором стал Эндрю Лэдд, заявивший, что «команда нашла свой победный путь, дважды отлично реализовав большинство».

«Островитяне» ведут отчаянную борьбу за место в восьмерке Восточной конференции, от которого их на данный момент отделяет всего 2 очка.

«Рейнджерс» уже одной ногой в плей-офф, но при такой игре на своем льду их болельщиков ждет разочарование в Кубке Стэнли: команда проиграла седьмой домашний матч, лишь в двух из этих случаев доведя дело до овертаймов.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 25, 23.03.2017, 5:00 4:3 Анахайм Дакс Эдмонтон Ойлерз

«Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3.

В битве команд Западной конференции, до этого имевших на своем счету равное количество очков, победу одержали хозяева, хотя концовка матча получилась нервной для них и их болельщиков.

«Утки» уступали 1:2 к середине первого периода, но за полминуты до перерыва смогли восстановить равенство в счете. Голы Джоша Мэнсона и Рикарда Ракелля дали хозяевам комфортное преимущество перед заключительным периодом, а шайба Марка Летестю была заброшена «нефтяниками» слишком поздно — всего лишь за 6,7 секунды до финальной сирены.

«Анахайм» набрал 89 очков, на 2 балла обойдя «Эдмонтон», и обе команды уверенно держатся в зоне плей-офф Запада — у идущего 9-м «Лос-Анджелеса» 75 очков.

Гол и две результативные передачи на свой счет в составе хозяев на свой счет записал защитник Хампус Линдхольм, для которого это стало лучшим результатом в карьере. У гостей такого же результата в матче добился лучший бомбардир лиги Коннор Макдэвид, у которого уже стало 85 результативных баллов (26 голов + 59 передач). У идущего вторым в этом списке форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби 81 очко (41+40).

Рекорды «Анахайма» продолжает переписывать форвард Эндрю Кольяно, который вышел на лед в 777-м матче подряд в НХЛ.

Это четвертый результат в истории лиги, а лидирует в этих сериях «железных игроков» выступавший в 70−80-е годы прошлого века Дуг Джарвис с 964 матчами.