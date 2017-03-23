Нападающий «Торонто» Нюландер признан первой звездой дня в НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Нюландер забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче против «Коламбуса» (5:2).

Второй звездой дня стал вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс, который отразил 34 броска в матче против «Нью- Йорк Рейнджерс» (3:2).

Третьей звездой дня стал нападающий «Анахайма» Райан Гетцлаф, сделавший три результативные передачи в матче против «Эдмонтона» (4:3).