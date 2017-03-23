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23 марта 2017, 10:05 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий «Торонто» Нюландер признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Второй звездой дня стал вратарь Нью-Йорк Айлендерс Томас Грайсс. Увеличить
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Нюландер забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче против «Коламбуса» (5:2).

Второй звездой дня стал вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс, который отразил 34 броска в матче против «Нью- Йорк Рейнджерс» (3:2).

Третьей звездой дня стал нападающий «Анахайма» Райан Гетцлаф, сделавший три результативные передачи в матче против «Эдмонтона» (4:3).

Торонто Мэйпл Ливз
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