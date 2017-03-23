Игрок «Анахайма» Кольяно стал четвертым в истории НХЛ, кто провел 777 матчей подряд
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Нападающий «Анахайма» Эндрю Кольяно стал четвертым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который провел 777 матчей подряд. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Данной отметки 29-летний Кольяно достиг в матче с «Эдмонтоном», который завершился победой «Анахайма» со счетом 4:3. Тройка лидеров по этому показателю — Дуг Джарвис (964 матча), Гарри Ангер (914) и Стив Ламер (864).
В текущем сезоне Кольяно провел 73 матча, в которых забросил 14 шайб и сделал 17 результативных передач.
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