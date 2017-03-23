Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29174289/
23 марта 2017, 9:44 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Игрок «Анахайма» Кольяно стал четвертым в истории НХЛ, кто провел 777 матчей подряд

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Нападающий «Анахайма» Эндрю Кольяно стал четвертым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который провел 777 матчей подряд. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Данной отметки 29-летний Кольяно достиг в матче с Эдмонтоном который завершился победой Анахайма со счетом 4:3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Данной отметки 29-летний Кольяно достиг в матче с «Эдмонтоном», который завершился победой «Анахайма» со счетом 4:3. Тройка лидеров по этому показателю — Дуг Джарвис (964 матча), Гарри Ангер (914) и Стив Ламер (864).

В текущем сезоне Кольяно провел 73 матча, в которых забросил 14 шайб и сделал 17 результативных передач.

Анахайм Дакс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
23 марта

Шайба Кулемина помогла "Айлендерс" обыграть "Рейнджерс" в матче НХЛ

Глава IAAF Коу находился в здании парламента во время теракта в Лондоне

Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" разгромить "Филадельфию" в матче НБА