Игрок «Анахайма» Кольяно стал четвертым в истории НХЛ, кто провел 777 матчей подряд

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Данной отметки 29-летний Кольяно достиг в матче с «Эдмонтоном», который завершился победой «Анахайма» со счетом 4:3. Тройка лидеров по этому показателю — Дуг Джарвис (964 матча), Гарри Ангер (914) и Стив Ламер (864).

В текущем сезоне Кольяно провел 73 матча, в которых забросил 14 шайб и сделал 17 результативных передач.