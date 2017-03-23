«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» в регулярном матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Патрик Ивз (8-я минута), Хампус Линдхольм (20), Джош Мэнсон (22) и Рикард Ракелл (32). У «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль (6), Коннор Макдэвид (9) и Марк Летестю (60).

Российский нападающий «Эдмонона» Антон Слепышев сыграл в матче 8 минут 44 секунды и провел один силовой прием.

«Анахайм» обошел «Эдмонтон» в таблице Западной конференции и теперь занимает четвертое место, набрав 89 очков в 73 матчах. «Эдмонтон» идет на пятой строчке, имея в активе 87 очков после 73 игр.

В следующем матче в ночь на пятницу «Эдмонтон» в гостях сыграет против «Колорадо», на следующий день «Анахайм» дома примет «Виннипег».