«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» в регулярном матче НХЛ
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. «Анахайм» обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Патрик Ивз (8-я минута), Хампус Линдхольм (20), Джош Мэнсон (22) и Рикард Ракелл (32). У «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль (6), Коннор Макдэвид (9) и Марк Летестю (60).
Российский нападающий «Эдмонона» Антон Слепышев сыграл в матче 8 минут 44 секунды и провел один силовой прием.
«Анахайм» обошел «Эдмонтон» в таблице Западной конференции и теперь занимает четвертое место, набрав 89 очков в 73 матчах. «Эдмонтон» идет на пятой строчке, имея в активе 87 очков после 73 игр.
В следующем матче в ночь на пятницу «Эдмонтон» в гостях сыграет против «Колорадо», на следующий день «Анахайм» дома примет «Виннипег».
|23.03.2017 05:00
|Регулярный чемпионат
|Honda Center
|Анахайм Дакс
|4:3
|Эдмонтон Ойлерз
|(2:2, 2:0, 0:1)
Главные тренеры
|Рэнди Карлайл
|Тодд Маклеллан
Вратари
|Джонатан Бернье
|Кэм Тэлбот 31:24 (Л. Броссуа 31:24-58:19)
|1-й период
|Крис Расселл
|00:23
|Леон Драйзайтль (К. Макдэвид, П. Марун)
|05:58
|07:46
|Патрик Ивз (Р. Гецлаф, Х. Линдхольм)
|Коннор Макдэвид (Л. Драйзайтль, К. Расселл)
|08:49
|19:29
|Хампус Линдхольм (Р. Ракелль, Р. Гецлаф)
|2-й период
|21:33
|Джош Мэнсон (Х. Линдхольм)
|21:43
|Антуан Верметт
|Адам Ларссон
|26:52
|30:32
|Джаред Болл
|Патрик Марун
|30:32
|31:23
|Рикард Ракелль (Р. Гецлаф)
|Коннор Макдэвид
|31:38
|Эрик Грайба
|35:18
|36:31
|Якоб Сильверберг
|3-й период
|Марк Летестю
|52:46
|55:32
|Хампус Линдхольм
|58:19
|Райан Кеслер
|58:44
|Джош Мэнсон
|Марк Летестю (К. Макдэвид, П. Марун)
|59:53
Статистика
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Х. Линдхольм (Анахайм Дакс), Р. Ракелль (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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