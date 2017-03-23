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23 марта 2017, 8:17 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» в регулярном матче НХЛ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. «Анахайм» обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Патрик Ивз (8-я минута), Хампус Линдхольм (20), Джош Мэнсон (22) и Рикард Ракелл (32). У «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль (6), Коннор Макдэвид (9) и Марк Летестю (60).

Российский нападающий «Эдмонона» Антон Слепышев сыграл в матче 8 минут 44 секунды и провел один силовой прием.

«Анахайм» обошел «Эдмонтон» в таблице Западной конференции и теперь занимает четвертое место, набрав 89 очков в 73 матчах. «Эдмонтон» идет на пятой строчке, имея в активе 87 очков после 73 игр.

В следующем матче в ночь на пятницу «Эдмонтон» в гостях сыграет против «Колорадо», на следующий день «Анахайм» дома примет «Виннипег».

23.03.2017 05:00 Регулярный чемпионат Honda Center
Анахайм Дакс 4:3 Эдмонтон Ойлерз
(2:2, 2:0, 0:1)
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Тодд Маклеллан
Вратари
Джонатан Бернье Кэм Тэлбот 31:24 (Л. Броссуа 31:24-58:19)
1-й период
Крис Расселл 00:23
Леон Драйзайтль (К. Макдэвид, П. Марун) 05:58
07:46 Патрик Ивз (Р. Гецлаф, Х. Линдхольм)
Коннор Макдэвид (Л. Драйзайтль, К. Расселл) 08:49
19:29 Хампус Линдхольм (Р. Ракелль, Р. Гецлаф)
2-й период
21:33 Джош Мэнсон (Х. Линдхольм)
21:43 Антуан Верметт
Адам Ларссон 26:52
30:32 Джаред Болл
Патрик Марун 30:32
31:23 Рикард Ракелль (Р. Гецлаф)
Коннор Макдэвид 31:38
Эрик Грайба 35:18
36:31 Якоб Сильверберг
3-й период
Марк Летестю 52:46
55:32 Хампус Линдхольм
58:19 Райан Кеслер
58:44 Джош Мэнсон
Марк Летестю (К. Макдэвид, П. Марун) 59:53
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Х. Линдхольм (Анахайм Дакс), Р. Ракелль (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Анахайм Дакс
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