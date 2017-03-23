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23 марта 2017, 8:15 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Шайба Кулемина помогла «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий Николай Кулемин забросил 12-ю шайбу в сезоне.

30-летний российский форвард Айлендерс забросил 12-ю шайбу в сезоне и набрал 22-е очко за результативность. Увеличить
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В составе победителей голы забили Андерс Ли (24-я минута), Кулемин (46) и Эндрю Лэдд (53). У «Рейнджерс» отличились Матс Цуккарелло (23) и Рик Нэш (27).

Кулемин забросил свою 12-ю шайбу в сезоне, сравняв счет в матче — 2:2. Всего на счету 30-летнего российского форварда теперь 22 очка (12 шайб + 10 передач) в 70 матчах.

Российский нападающий сыграл против «Рейнджерс» 12 минут 44 секунды, нанес три броска и провел один силовой прием.

В таблице Восточной конференции «Айлендерс» поднялись на девятое место, набрав 80 очков в 72 матчах. «Рейнджерс» идут четвертыми на Западе, имея в активе 94 очка после 74 игр. В следующем матче в ночь на субботу «Айлендерс» гостях встретятся c «Питтсбургом», на следующий день «Рейнджерс» на выезде сыграют против «Лос-Анджелеса».

23.03.2017 03:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Нью-Йорк Рейнджерс 2:3 Нью-Йорк Айлендерс
(0:0, 2:1, 0:2)
Главные тренеры
Ален Виньо Дуг Уэйт
Вратари
Антти Раанта 58:35 (А. Раанта 59:18-59:35) Томас Грайсс
1-й период
08:13 Крис Крайдер
Джон Таварес 11:32
2-й период
Джон Таварес 22:08
22:46 Матс Цуккарелло-Осен (М. Зибанежад, Д. Степан)
Андерс Ли (Н. Ледди, Э. Бовилье) 23:40
24:12 Тэннер Гласс
Скотт Мэйфилд 24:12
26:36 Рик Нэш (О. Линдберг, Н. Холден)
Джон Таварес 28:38
3-й период
Брок Нельсон 40:59
43:31 Кевин Хэйс
Николай Кулемин (Э. Бовилье, Дж. Хо-Сэнг) 45:01
51:29 Михаэль Грабнер
Эндрю Лэдд (А. Ли, Дж. Таварес) 52:38
59:18 Матс Цуккарелло-Осен
Андерс Ли 59:50
Статистика
13 Штрафное время 15
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
А. Ли (Нью-Йорк Айлендерс), Э. Бовилье (Нью-Йорк Айлендерс), Р. Нэш (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Айлендерс
Новости Матчи Состав Статистика
Нью-Йорк Рейнджерс
Новости Матчи Состав Статистика
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