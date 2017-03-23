Шайба Кулемина помогла «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей голы забили Андерс Ли (24-я минута), Кулемин (46) и Эндрю Лэдд (53). У «Рейнджерс» отличились Матс Цуккарелло (23) и Рик Нэш (27).

Кулемин забросил свою 12-ю шайбу в сезоне, сравняв счет в матче — 2:2. Всего на счету 30-летнего российского форварда теперь 22 очка (12 шайб + 10 передач) в 70 матчах.

Российский нападающий сыграл против «Рейнджерс» 12 минут 44 секунды, нанес три броска и провел один силовой прием.

В таблице Восточной конференции «Айлендерс» поднялись на девятое место, набрав 80 очков в 72 матчах. «Рейнджерс» идут четвертыми на Западе, имея в активе 94 очка после 74 игр. В следующем матче в ночь на субботу «Айлендерс» гостях встретятся c «Питтсбургом», на следующий день «Рейнджерс» на выезде сыграют против «Лос-Анджелеса».