Гол и передача Зайцева помогли «Торонто» победить «Коламбус» в матче НХЛ
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Клуб «Торонто» победил «Коламбус» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник «Торонто» Никита Зайцев впервые в карьере забросил шайбу и отдал результативную передачу в одной игре.
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Голы в составе «Торонто» забили Лео Комаров (9-я минута), Остон Мэттьюс (11), Уильям Нюландер (34), Назем Кадри (56) и Зайцев (58). У «Коламбуса» отличились Дэвид Савар (21) и Брэндон Саад (27).
Зайцев провел на площадке 21 минуту 43 секунды, успев забросить шайбу, отдать результативную передачу, нанести пять бросков и заработать показатель полезности «+3». Всего на счету 25-летнего россиянина теперь 32 очка (4+28) по системе «гол+пас» в 72 матчах чемпионата. Он впервые забросил шайбу и отдал голевую передачу в одном матче НХЛ.
Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский провел матч на скамье запасных, место в воротах занял Йоонас Корписало, отразивший в матче с «Торонто» 27 бросков по воротам.
«Торонто» поднялся на седьмое место в Восточной конференции, набрав 83 очка в 72 матчах. «Коламбус», ранее обеспечивший себе место вплей-офф, идет на третьей строчке, имея 100 очков после 72 игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Торонто» дома сыграет против «Нью-Джерси», «Коламбус» на выезде встретится с «Вашингтоном».