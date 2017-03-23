Гол и передача Зайцева помогли «Торонто» победить «Коламбус» в матче НХЛ

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Голы в составе «Торонто» забили Лео Комаров (9-я минута), Остон Мэттьюс (11), Уильям Нюландер (34), Назем Кадри (56) и Зайцев (58). У «Коламбуса» отличились Дэвид Савар (21) и Брэндон Саад (27).

Зайцев провел на площадке 21 минуту 43 секунды, успев забросить шайбу, отдать результативную передачу, нанести пять бросков и заработать показатель полезности «+3». Всего на счету 25-летнего россиянина теперь 32 очка (4+28) по системе «гол+пас» в 72 матчах чемпионата. Он впервые забросил шайбу и отдал голевую передачу в одном матче НХЛ.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский провел матч на скамье запасных, место в воротах занял Йоонас Корписало, отразивший в матче с «Торонто» 27 бросков по воротам.