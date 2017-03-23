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23 марта 2017, 8:10 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Гол и передача Зайцева помогли «Торонто» победить «Коламбус» в матче НХЛ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Клуб «Торонто» победил «Коламбус» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник «Торонто» Никита Зайцев впервые в карьере забросил шайбу и отдал результативную передачу в одной игре.

25-летний российский защитник Торонто впервые в карьере забросил шайбу и отдал результативную передачу в одном матче НХЛ. Увеличить
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Голы в составе «Торонто» забили Лео Комаров (9-я минута), Остон Мэттьюс (11), Уильям Нюландер (34), Назем Кадри (56) и Зайцев (58). У «Коламбуса» отличились Дэвид Савар (21) и Брэндон Саад (27).

Зайцев провел на площадке 21 минуту 43 секунды, успев забросить шайбу, отдать результативную передачу, нанести пять бросков и заработать показатель полезности «+3». Всего на счету 25-летнего россиянина теперь 32 очка (4+28) по системе «гол+пас» в 72 матчах чемпионата. Он впервые забросил шайбу и отдал голевую передачу в одном матче НХЛ.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский провел матч на скамье запасных, место в воротах занял Йоонас Корписало, отразивший в матче с «Торонто» 27 бросков по воротам.

«Торонто» поднялся на седьмое место в Восточной конференции, набрав 83 очка в 72 матчах. «Коламбус», ранее обеспечивший себе место вплей-офф, идет на третьей строчке, имея 100 очков после 72 игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Торонто» дома сыграет против «Нью-Джерси», «Коламбус» на выезде встретится с «Вашингтоном».

23.03.2017 02:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Коламбус Блю Джэкетс 2:5 Торонто Мэйпл Ливз
(0:2, 2:1, 0:2)
Главные тренеры
Джон Торторелла Майк Бэбкок
Вратари
Йоонас Корписало 56:48 (Й. Корписало 57:13) Фредерик Андерсен
1-й период
Леонид Комаров (Н. Кадри) 08:55
10:11 Брэндон Дубински
Остон Мэттьюс (Дж. Гардинер, В. Нюландер) 10:54
15:39 Кэм Аткинсон
2-й период
20:43 Дэвид Савар (Б. Дубински, Б. Дженнер)
23:11 Лукаш Седлак
26:58 Брэндон Саад (З. Веренски, Сэм Ганье)
Вильям Нюландер (Т. Бозак) 33:23
3-й период
Роман Полак 41:00
Роман Полак 41:00
Назем Кадри (Л. Комаров, Н. Зайцев) 55:46
Никита Зайцев (Дж. Гардинер) п.в. 57:13
Статистика
6 Штрафное время 15
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
В. Нюландер (Торонто Мэйпл Ливз), Н. Кадри (Торонто Мэйпл Ливз), Д. Савар (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
Коламбус Блю Джэкетс
Новости Матчи Состав Статистика
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