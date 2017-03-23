Антон Худобин: АХЛ мне сильно помогла

— Я работал над собой на протяжении всего сезона, — цитирует официальный сайт НХЛ Худобина. — Среди тех матчей, которые я не выиграл в начале сезона, не было «смертельных». Просто не было побед. Сейчас ситуация изменилась. Команда здорово играет в последнее время, в каких-то моментах я выручаю. Не знаю, что именно изменилось. Возможно, я в какой-то момент немного отпустил всю эту ситуацию. Подумал, что пусть будет, как будет.

Для вратаря самое главное играть. Как бы усердно ты ни тренировался, опыт набирается в играх. Конечно, АХЛ не уровень НХЛ, это само собой. Но все равно почувствовать игру, шайбу, просто почувствовать движение было для меня очень-очень важно. АХЛ мне в этом смысле сильно помогла.