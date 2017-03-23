Антон Худобин: АХЛ мне сильно помогла
Вратарь «Бостона» Антон Худобин подчеркнул, что выступление в АХЛ пошло ему на пользу и помогло закрепиться в НХЛ. В текущем сезоне он провел 13 матчей, пропустил 33 гола при 89,7 процента отраженных бросков.
— Я работал над собой на протяжении всего сезона, — цитирует официальный сайт НХЛ Худобина. — Среди тех матчей, которые я не выиграл в начале сезона, не было «смертельных». Просто не было побед. Сейчас ситуация изменилась. Команда здорово играет в последнее время, в
Для вратаря самое главное играть. Как бы усердно ты ни тренировался, опыт набирается в играх. Конечно, АХЛ не уровень НХЛ, это само собой. Но все равно почувствовать игру, шайбу, просто почувствовать движение было для меня
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