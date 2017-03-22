Рене Фазель: Если НХЛ не едет в Корею, то в Китай ей будет трудно попасть

«На данный момент мы не едем на Олимпиаду». Именно так, в резкой форме, поздно вечером во вторник комиссар НХЛ Гэри Бэттмен высказался о возможности участия игроков его лиги в Зимних играх. Многие восприняли это заявление, как окончательное решение. В среду корреспондент «СЭ» связался с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем, который объяснил, что послание Бэттмена — не конечное заявление, а очередное давление на одну из сторон переговорного процесса. Причем не на IIHF или МОК, уже выполнивших требования НХЛ, а на профсоюз игроков главной североамериканской лиги.

ЗАЯВЛЕНИЕ БЭТТМЭНА НИКАК НЕ КАСАЕТСЯ IIHF

— Гэри Бэттмен пошел в наступление. Что это значит?

— Ничего особенного, он просто таким образом торгуется. ИИХФ выдерживает свою линию, мы придерживаемся той же позиции, что была у нас в Ванкувере и Сочи. На встрече с представителями НХЛ и профсоюза игроков мы обсуждали страховки, логистику и размещение хоккеистов. И нашли общий язык, практически обо всем договорившись. Жесткие слова Бэттмена направлены в адрес профсоюза. Бэттмен хочет что-то выручить из своего возможного согласия. Это сигнал именно для профсоюза, не для меня, не для Международной федерации, не для МОК.

— Прав ли я в том, что НХЛ также хотела бы некоторых отчислений от продажи прав на трансляции?

— МОК не станет платить за участие. Это принципиальный момент. Комитет понимает, что, если заплатить той же НХЛ, тем самым даст возможность другим лигам использовать это как прецедент. С другой стороны, компенсации — лишь вопрос времени. Я не сомневаюсь в том, что рано или поздно НБА, теннисисты, гольфисты и многие другие затребуют компенсаций. И их требования удовлетворят. Особенно — в чисто технических аспектах. Просто не будет выбора. Но на данный момент это исключено. При этом вопрос телеправ обсуждался. Он, собственно, и является важным моментом воздействия со стороны МОК. Но это никак не касается ИИХФ. Да и, повторюсь, в данном случае НХЛ, скорее, решает вопросы с профсоюзом, а не с нами или МОК.

— То есть по сути — заявление Бэттмена ничего не изменило?

— Нет. Я несколько раз виделся с Гэри. Наше предложение давно лежит на его столе. Конечно, какие-то детали можно изменить, проговорить, но само это предложение точно не является поводом для отказа от участия. Томас Бах встречался с Бэттменом. Многое было оговорено. На самом деле мы проделали большую работу, выполнили все условия НХЛ. Тут загвоздка только в отношениях лиги и профсоюза ее игроков.

— Есть ли тут политический момент? Насколько я знаю, вы голосовали за конкурента Томаса Баха в борьбе за кресло главы МОК.

— Нет. Бах изначально говорил, что МОК никому платить не собирается. И оплачивать логистику тоже. И эта позиция была заранее известна. Да, переговоры с комитетом тоже были непростыми, но мы нашли решение. И для Бэттмена дело далеко не в деньгах — в том, что касается Олимпиады. Мы потратим 10 миллионов долларов на то, чтобы игроки НХЛ приехали, разместились и показали хороший хоккей. Но мы потратим их именно на игроков. А Гэри за это хочет с них что-то получить взамен. Я уж не знаю, что именно, были разговоры про драфт, про Кубки мира, про продление Коллективного соглашения. Но Бэттмен и Дональд Фер должны решать это между собой. И как можно быстрее. Потому что времени для принятия решения осталось мало.

ЖДЕМ РЕШЕНИЯ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ. НО ДЕДЛАЙНА НЕТ

— Перед Олимпиадой в Сочи решение было принято лишь в июле. Есть ли дедлайн сейчас?

— Июль в данном случае — слишком поздно. Поскольку ситуация сильно отличается. Перед Сочи все прекрасно знали, что НХЛ хочет участвовать в российских Играх. С Пхенчханом ситуация другая. И для того, чтобы подготовить план Б, нам нужно больше времени. Особенно в том, что касается сборных Канады и США. Да и европейских команд это тоже касается. Потому что они будут сильно отличатся от изначально планируемых. Допустим, Швейцарии и Германии это не сильно коснется, но Россия, Швеция, Финляндия и Чехия — у них будут совершенно другие команды. Им заранее надо знать, что и как будет. И чем раньше — тем лучше.

— В феврале вы сказали, что дедлайн по решению — конец марта. Что-то изменилось?

— Я не говорил, что это дедлайн. Я просто ожидал принятия того самого решения к этому сроку. Никто дедлайны не устанавливал. Но мне нужно позаботиться о членах ИИХФ. Только что я разговаривал с Hockey Canada (Ассоциация хоккея Канады — Прим. «СЭ»). Хотел узнать, как они смотрят на ситуацию. По их мнению, решение должно быть принято к концу апреля. У меня примерно такое же видение. В то же время — это не крайний срок. Я никогда не устанавливаю крайних сроков. Но хотелось бы к концу апреля получить понимание того, как будет развиваться ситуация.

— Бэттмен сказал, что НХЛ ничего не заработала на Олимпиадах.

— (Смеется.) На самом деле Гэри много заработал на Олимпиадах. Я имею в виду то, что это идеальная платформа для продвижения бренда под названием «НХЛ». Трансляции будут идти в «прайм-тайм» в Азии. И мы ожидаем, что на этом рынке у нас будет около трех миллиардов зрителей. Неужели на них нельзя заработать? Если Национальная хоккейная лига хочет продвижения в Азии, привлечения новых рынков, то Игры в Корее прекрасно для этого подходят. Не приедут — сами себя лишат отличной возможности показать себя. Причем эти возможности не только на Олимпиаде. Если вы посмотрите на рейтинги розыгрыша Кубка Стэнли — они редко бывают высокими. В Канаде они уступают даже играм молодежных чемпионатов мира. То есть Олимпиада могла бы стать весьма ценной для НХЛ. Но Бэттмен не хочет этого слышать.

— NBC заключила просто невероятный контракт с МОК, отдав огромные деньги за права на телетрансляции. При этом у этой телекомпании есть соглашение с НХЛ.

— Я надеюсь, что они как-то повлияют на ситуацию. Но к сегодняшнему дню они не пытались влиять, с их стороны ничего не происходило, никакого давления, ничего. Возможно, они вспоминают 1980 год, когда американские студенты обыграли могучую сборную СССР. И ждут повторения тех событий. Не знаю. Как бы то ни было, даже если НХЛ не приедет, мы проведем отличный турнир, который будет всем интересен. Я в этом не сомневаюсь. У нас в Европе играет немало отличных игроков. Которые очень хотят приехать на Олимпиаду.

— Вы считаете, что олимпийский хоккейный турнир без энхаэловцев будет столь же привлекателен для зрителей?

— Хоккей в принципе привлекателен. На любом уровне. Это лучший в мире вид спорта, он лучший в том, что уровень исполнителей практически не влияет на него в плане зрелищности. Посмотрите даже низшие дивизионы европейских лиг. Там всегда страсть, там всегда зрелище. И, повторюсь, у нас в Европе много классных игроков, особенно молодых, не успевших уехать в НХЛ, и они способны подарить нам отличный турнир. Вспомните, у нас и до Нагано все было здорово. Впрочем, я все равно буду бороться до конца, чтобы в Корее играли все лучшие.

— Если НХЛ откажется, Россия будет главным фаворитом Олимпиады?

— Для самой сборной России считать так — очень опасно, хотя в самой большой стране мира все думают именно так. Не стоит недооценивать сборную Швеции, у них очень много сильных игроков в Европе. Кроме того, у нас ведь здесь играет куча классных канадцев. Канада вполне способна собрать мощнейшую команду. Да и у американцев хватает хороших ребят, в том числе — среди студентов, в NCAA, пока не играющих в НХЛ. Если они поймают свою игру — это будет очень интересно. Может, «Чудо на льду» под номером два они и не устроят, но все же. В любом случае нас ждет отличный турнир. Но говорить об этом все же преждевременно — решение еще не принято. Я все еще надеюсь на то, что Бэттмен и Фер понимают, что в этих торгах может быть только один победитель. И победитель этот — хоккей.

— Вас не удивляет, что НХЛ открыто заявляет о намерении принять участие в китайской Олимпиаде, при этом игнорируя корейскую?