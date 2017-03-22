МОК надеется, что переговоры IIHF с НХЛ по участию хоккеистов лиги в ОИ пройдут успешно

Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн сообщил, что на данный момент переговоры между сторонами не ведутся и предположил, что хоккеисты НХЛ на Олимпиаду не поедут. Позднее вице- президент лиги Билл Дэйли отметил, что НХЛ пока не давала окончательного ответа по участию своих хоккеистов в Играх-2018.

«У нас остается надежда, что переговоры между IIHF и НХЛ пройдут успешно, — сообщили в пресс-службе. — Болельщики хотят увидеть лучших хоккеистов, участвующих в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане».

Главными причинами, по которым НХЛ не хочет отпускать своих игроков на Олимпиаду, называются убытки, которые лига потеряет от приостановки на две недели регулярного чемпионата в феврале, а также возможные травмы, которые хоккеисты НХЛ могут получить во время олимпийского турнира.