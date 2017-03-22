МОК надеется, что переговоры IIHF с НХЛ по участию хоккеистов лиги в ОИ пройдут успешно
МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международный олимпийский комитет (МОК) выразил надежду, что переговоры между Международной федерацией хоккея (IIHF) и Национальной хоккейной лигой (НХЛ) по участию игроков НХЛ в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане пройдут успешно. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе МОК.
Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн сообщил, что на данный момент переговоры между сторонами не ведутся и предположил, что хоккеисты НХЛ на Олимпиаду не поедут. Позднее вице- президент лиги Билл Дэйли отметил, что НХЛ пока не давала окончательного ответа по участию своих хоккеистов в Играх-2018.
«У нас остается надежда, что переговоры между IIHF и НХЛ пройдут успешно, — сообщили в
Главными причинами, по которым НХЛ не хочет отпускать своих игроков на Олимпиаду, называются убытки, которые лига потеряет от приостановки на две недели регулярного чемпионата в феврале, а также возможные травмы, которые хоккеисты НХЛ могут получить во время олимпийского турнира.
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