«Мы все помним неудачу на домашних Играх в Сочи, и у всех есть желание исправить эту ситуацию. Сейчас всё идёт к тому, что хоккеисты из НХЛ не поедут на Олимпиаду. В таком случае важно сохранить ту золотую молодёжь, которая уже готова уехать туда, а также постараться вернуть тех, кто не играет ключевой роли в клубах НХЛ. Это сможет повысить конкурентоспособность в наших клубах и лиге в целом. Все клубы, которые имеют такую возможность, смогут создать положительную динамику для сборной перед Играми.



Сейчас в сборную вызвано 10 человек из ЦСКА — это очень почётно для нашего клуба. Мы понимаем, кто у нас куда хочет уехать, будем стараться сохранить тех людей, у которых есть предложение из Северной Америки. Одним из недавних примеров является продление контракта с Сергеем Андроновым на два года. По ситуации с Максимом Маминым, у которого заканчивается контракт, мы работаем, сейчас ключ от переговоров на стороне игрока», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.