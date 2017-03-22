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22 марта 2017, 18:19 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Есмантович: При отказе НХЛ от Олимпиады — нужно возвращать наших игроков оттуда

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с переговорами по участию в Олимпиаде-2018 игроков из НХЛ.

«Мы все помним неудачу на домашних Играх в Сочи, и у всех есть желание исправить эту ситуацию. Сейчас всё идёт к тому, что хоккеисты из НХЛ не поедут на Олимпиаду. В таком случае важно сохранить ту золотую молодёжь, которая уже готова уехать туда, а также постараться вернуть тех, кто не играет ключевой роли в клубах НХЛ. Это сможет повысить конкурентоспособность в наших клубах и лиге в целом. Все клубы, которые имеют такую возможность, смогут создать положительную динамику для сборной перед Играми.

Сейчас в сборную вызвано 10 человек из ЦСКА — это очень почётно для нашего клуба. Мы понимаем, кто у нас куда хочет уехать, будем стараться сохранить тех людей, у которых есть предложение из Северной Америки. Одним из недавних примеров является продление контракта с Сергеем Андроновым на два года. По ситуации с Максимом Маминым, у которого заканчивается контракт, мы работаем, сейчас ключ от переговоров на стороне игрока», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
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МОК надеется, что переговоры IIHF с НХЛ по участию хоккеистов лиги в ОИ пройдут успешно

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международный олимпийский комитет (МОК) выразил надежду, что переговоры между Международной федерацией хоккея (IIHF) и Национальной хоккейной лигой (НХЛ) по участию игроков НХЛ в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане пройдут успешно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.
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