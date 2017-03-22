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22 марта 2017, 17:57 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Овечкин выставит на аукцион коньки с изображением достопримечательностей столиц РФ и США

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин выставит на благотворительный аукцион свои коньки. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Все вырученные средства пойдут на помощь Американской специальной хоккейной ассоциации которая занимается поддержкой <nobr>хоккеистов-инвалидов.</nobr> Увеличить
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На коньках нарисованы достопримечательности Москвы и Вашингтона: на одном размещено изображение собора Василия Блаженного, на другом — здание Белого дома в Вашингтоне.

Все вырученные средства пойдут на помощь Американской специальной хоккейной ассоциации, которая занимается поддержкой хоккеистов-инвалидов. Коньки будут проданы перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 72 матча, в которых отметился 29 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами.

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