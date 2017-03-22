Овечкин выставит на аукцион коньки с изображением достопримечательностей столиц РФ и США
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин выставит на благотворительный аукцион свои коньки. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
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На коньках нарисованы достопримечательности Москвы и Вашингтона: на одном размещено изображение собора Василия Блаженного, на другом — здание Белого дома в Вашингтоне.
Все вырученные средства пойдут на помощь Американской специальной хоккейной ассоциации, которая занимается поддержкой
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 72 матча, в которых отметился 29 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами.
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