Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29168723/
22 марта 2017, 17:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вашингтон» — «Калгари»: Шаттенкирка лишили гола, Овечкина — голевой передачи

Национальная хоккейная лига внесла изменения в статистику матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз» (4:2), сообщает в своём «твиттере» журналист Том Гулитти.

ретья заброшенная шайба «столичных» переписана с Кевина Шаттенкирка на Никласа Бекстрёма. Шаттенкирку записана лишь результативная передача, которую, в свою очередь, сняли со статистики Александра Овечкина.

Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Калгари Флэймз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Пономарёв: ЦСКА догонит «Спартак» в РФПЛ