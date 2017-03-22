«Вашингтон» — «Калгари»: Шаттенкирка лишили гола, Овечкина — голевой передачи
Национальная хоккейная лига внесла изменения в статистику матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз» (4:2), сообщает в своём «твиттере» журналист Том Гулитти.
ретья заброшенная шайба «столичных» переписана с Кевина Шаттенкирка на Никласа Бекстрёма. Шаттенкирку записана лишь результативная передача, которую, в свою очередь, сняли со статистики Александра Овечкина.
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