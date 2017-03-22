Павел Буре: НХЛ может прожить без Олимпиады, а Игры без лучших хоккеистов мира многое потеряют

— Я надеюсь, что договориться удастся, иначе получится шаг назад, возвращение в прошлое, — сказал Буре. — Хоккей — это украшение Олимпиад. Там играют лучшие мировые профессионалы. Без хоккеистов из НХЛ это будет турнир совершенно другого уровня.

— Кто виноват в срыве переговоров: НХЛ или МОК?

— Мне сложно сказать, потому что я не участвую в переговорах. Знаю, что представители НХЛ, скорее всего, недовольны трехнедельной паузой в чемпионате. Из-за этого они теряют своих болельщиков, которые переключаются на бейсбол или баскетбол. Потом требуется определенное время, чтобы вернуть людей назад.

— Как вы считаете, кто должен оплачивать страховки игрокам?

— МОК это надо больше. Им нужно договариваться. НХЛ может прожить без Олимпиады, у них свой бизнес, а вот Игры без хоккеистов из НХЛ многое потеряют.

— Если игроки НХЛ все же не приедут на Олимпиаду, можно ли найти какие-то положительные моменты для России?

— Наверное, можно, но лично для меня это будет другой турнир. Разве может быть интересно, когда не играют лучшие хоккеисты планеты?