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22 марта 2017, 17:38 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Павел Буре: НХЛ может прожить без Олимпиады, а Игры без лучших хоккеистов мира многое потеряют

Легенда мирового хоккея Павел Буре поделился мнением относительно заявления комиссара НХЛ Гэри Бэттмена о том, что переговоры по поводу Олимпийских игр в тупике и нужно готовиться к тому, что лига не пустит своих хоккеистов на Игры-2018 в Пхенчхане.

— Я надеюсь, что договориться удастся, иначе получится шаг назад, возвращение в прошлое, — сказал Буре. — Хоккей — это украшение Олимпиад. Там играют лучшие мировые профессионалы. Без хоккеистов из НХЛ это будет турнир совершенно другого уровня.

— Кто виноват в срыве переговоров: НХЛ или МОК?

— Мне сложно сказать, потому что я не участвую в переговорах. Знаю, что представители НХЛ, скорее всего, недовольны трехнедельной паузой в чемпионате. Из-за этого они теряют своих болельщиков, которые переключаются на бейсбол или баскетбол. Потом требуется определенное время, чтобы вернуть людей назад.

— Как вы считаете, кто должен оплачивать страховки игрокам?

— МОК это надо больше. Им нужно договариваться. НХЛ может прожить без Олимпиады, у них свой бизнес, а вот Игры без хоккеистов из НХЛ многое потеряют.

— Если игроки НХЛ все же не приедут на Олимпиаду, можно ли найти какие-то положительные моменты для России?

— Наверное, можно, но лично для меня это будет другой турнир. Разве может быть интересно, когда не играют лучшие хоккеисты планеты?
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