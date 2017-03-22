Ти Джей Оши: Овечкин готов помочь «Вашингтону» далеко забраться в плей-офф

«Овечкин сыграл, как в прошлом плей-офф. Он был на ходу. В плей-офф он показывал очень хороший хоккей. Он один из наших лучших игроков.

Овечкин понимает, какое сейчас время. Сейчас он уже опытный. Он готов выдать сильный отрезок, чтобы помочь команде далеко забраться в плей-офф, — приводит слова Оши официальный сайт НХЛ.

Напомним, в матче с «Калгари» Овечкин набрал 3 (2+1) очка и был признан третьей звездой дня в НХЛ.