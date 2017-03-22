Ти Джей Оши: Овечкин готов помочь «Вашингтону» далеко забраться в плей-офф
Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:2) высказался об игре капитана команды Александра Овечкина.
«Овечкин сыграл, как в прошлом
Овечкин понимает, какое сейчас время. Сейчас он уже опытный. Он готов выдать сильный отрезок, чтобы помочь команде далеко забраться в плей-офф, — приводит слова Оши официальный сайт НХЛ.
Напомним, в матче с «Калгари» Овечкин набрал 3 (2+1) очка и был признан третьей звездой дня в НХЛ.
«Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции и всей лиге и первым обеспечил себе участие в
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