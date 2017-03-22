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22 марта 2017, 15:55 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Ти Джей Оши: Овечкин готов помочь «Вашингтону» далеко забраться в плей-офф

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:2) высказался об игре капитана команды Александра Овечкина.

«Овечкин сыграл, как в прошлом плей-офф. Он был на ходу. В плей-офф он показывал очень хороший хоккей. Он один из наших лучших игроков.

Овечкин понимает, какое сейчас время. Сейчас он уже опытный. Он готов выдать сильный отрезок, чтобы помочь команде далеко забраться в плей-офф, — приводит слова Оши официальный сайт НХЛ.

Напомним, в матче с «Калгари» Овечкин набрал 3 (2+1) очка и был признан третьей звездой дня в НХЛ.

«Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции и всей лиге и первым обеспечил себе участие в плей-офф.

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Новости НХЛ

Овечкин стал третьей звездой дня в НХЛ

Овечкин стал третьей звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
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